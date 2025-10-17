Cristina Kirchner, ovacionada en el Día de la Lealtad: “El 26 es Milei o Argentina”

Con un mensaje grabado que fue reproducido en la tarde del 17 de octubre, Cristina Fernández de Kirchner se dirigió a la militancia desde el balcón de su casa en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. En el marco de la caravana "Leales de Corazón", miles de simpatizantes peronistas se reunieron para conmemorar el Día de la Lealtad. La expresidenta, que cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad -una de las variantes del lawfare-, vinculó la efeméride con la coyuntura electoral y advirtió: “No quiero que sea un acto de nostalgia, sino de enseñanza útil para el momento que estamos viviendo”.

En su discurso, Fernández de Kirchner afirmó que el 17 de octubre de 1945 fue “el más formidable acto de conciencia nacional y popular de nuestra historia”, al destacar que el pueblo se movilizó en defensa de los derechos conquistados y no solo de un líder. Al trazar un paralelismo con la actualidad, aseguró: “Exactamente 80 años después, otra vez nos ponen en la misma disyuntiva. En aquel entonces era Braden o Perón. Hoy pareciera ser Bessent o Perón”.

La exmandataria también lanzó duras críticas al gobierno de Javier Milei, al que acusó de ceder el control de la economía nacional a intereses extranjeros. “La economía argentina manejada a control remoto por el Tesoro de los Estados Unidos. Nunca visto”, sostuvo. En ese sentido, denunció que el endeudamiento externo continúa favoreciendo a los especuladores, como ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri con el préstamo récord del FMI.

Sobre su situación judicial, Cristina Kirchner afirmó estar detenida por una causa “armada” y contrastó su situación con la de quienes, según ella, están verdaderamente implicados en delitos económicos: “Mientras cumplo mi cuarto mes de prisión, veo en libertad a los verdaderos delincuentes de este país”.

En el tramo final de su mensaje, la ex presidenta se refirió al endeudamiento de los hogares argentinos y propuso la creación de una ley de segunda oportunidad para familias vulnerables: “Nadie puede construir su vida con la soga al cuello”, advirtió. Además, remarcó la urgencia de implementar políticas que brinden alivio a quienes hoy no pueden afrontar sus compromisos básicos.

La convocatoria cerró con un llamado a construir una nueva mayoría popular: “El 26 es Milei o Argentina. La historia nos mostró hace tiempo el camino, y esta vez lo va a volver a marcar el pueblo argentino”, concluyó.