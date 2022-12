La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner realizó un extenso descargo luego de escuchar que el Tribunal Oral Federal 2 la condenara a seis años de prisión y sobre el final sorprendió con un anuncio que nadie esperaba y dijo: "No voy a ser candidata a nada en 2023".

Cristina dedicó casi la totalidad de su ponencia para cuestionar los criterios de la Justicia en el fallo que se conoció este martes, pero también aprovechó para reparar en lo que se conoce como "El escándalo de Lago Escondido", que involucró a funcionarios porteños, magistrados, empresarios de medios de comunicación y un exagente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), quienes coordinaron una versión falsa a través de chats para ocultar una cumbre en la residencia del empresario Joe Lewis.

Pero sobre el final, la ex presidenta se dirigió a Héctor Magneto, a quien considera uno de los máximos responsables de perseguirla política y judicialmente. En ese sentido, sostuvo que el Grupo Clarín "nunca pudo sacarle" a su Gobierno la fusión de esa empresa con Telecom, y señaló que "al que pudieron sacarle" esa adquisición fue al expresidente Mauricio Macri "ni bien asumió".

"El Poder Judicial de Argentina actúa en articulación con los grandes medios, es el sistema que me condena a mí, que no va a tolerar que alguien no haga lo que ellos dicen", completó la ex mandataria.

Dicho eso, la dirigente afirmó que no va a ser candidata a ningún cargo en las elecciones de 2023.

Al dirigirse en un mensaje público al CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, expresó: "El 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros, así que podrá darle la orden a sus esbirros de la Corte Suprema de que me metan presa".

Por otro lado, Cristina Fernández de Kirchner aseguró que "la condena real que dan es la inhabilitación perpetua a acceder a cargos públicos", porque "condenan el modelo económico" del peronismo.

"El poder económico y mediático controla en una suerte de Estado paralelo y coarta. Es un sistema disciplinador de la dirigencia política argentina. No a los que piensan como ellos, los de Juntos por el Cambio. Hablo de nosotros, del peronismo, de los que tenemos un compromiso con los derechos de la gente. Me condenan porque condenan un modelo económico. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a acceder a cargos públicos", afirmó la Vicepresidenta a través de sus redes sociales luego de que se conociera el veredicto en la causa Vialidad.