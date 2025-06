La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reapareció públicamente este fin de semana durante una visita a la provincia de Corrientes, donde encabezó un acto político y dejó fuertes definiciones. Desde el escenario, en un mensaje luego replicado en la red social X, habló de su candidatura a diputada nacional por la tercera sección electoral bonaerense, reivindicó su gestión al frente del Gobierno y cuestionó con dureza a sus detractores.

"Salió el anuncio y se desataron los demonios", dijo sobre la repercusión que generó su postulación. "Comenzaron a pedir desde todos lados que me metan presa, con editoriales que dicen que estoy acabada, acorralada. Pero si estoy tan así, ¿por qué no me dejan competir y entonces me derrotan políticamente?", lanzó la exmandataria, en un tono desafiante. La frase fue acompañada por un gesto irónico: "Mirá cómo tiemblo".

Durante su intervención, Cristina volvió a destacar los logros de sus gobiernos, mencionó la Asignación Universal por Hijo, las universidades públicas en todo el país, y los niveles de empleo y participación del salario en el PBI. En contraste, apuntó contra las gestiones posteriores. "Desde que están ellos, la gente cada vez vive peor", sostuvo, sin nombrar directamente a Javier Milei ni a Mauricio Macri.

En un tramo emotivo, recordó a la abuela de Loan, el niño desaparecido en Corrientes, al mencionar que durante el kirchnerismo "eso paró" por las políticas de inclusión social. También reafirmó la necesidad de "volver a organizarse" y de que cada dirigente "esté en el lugar donde más puede ayudar". La presencia de Cristina en la provincia fue leída como un gesto de respaldo político a los espacios locales que responden al kirchnerismo.