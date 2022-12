La vicepresidenta Cristina Fernández afirmó hoy que "hubo una ley del Congreso" que "consagró la nueva distribución" de fondos entre el Gobierno nacional y las provincias, pero advirtió que "sin embargo" la Corte Suprema "hizo caso omiso a esa ley" al fallar recientemente a favor del reclamo de la administración porteña.



La vicepresidenta señaló que el exmandatario Mauricio Macri "modificó con un decreto simple" en 2016 "lo que le tocaba al Gobierno nacional de coparticipación y le dio muchísimo al Gobierno de la Ciudad, la ciudad más rica de Argentina", en referencia a la administración porteña, y amplió que "esto, que había sido discutido y criticado por todos los gobernadores del país, fue resuelto con otro decreto del Gobierno de Alberto Fernández" y la ley correspondiente sancionada por el Congreso.



La exmandataria se expresó en estos términos al encabezar el acto de inauguración del complejo deportivo "Diego Armando Maradona" en el partido bonaerense de Avellaneda, donde se mostró junto al gobernador Axel Kicillof y el intendente local, Jorge Ferraresi, además de funcionarios, legisladores, sindicalistas y militantes del Frente de Todos (FdT).



En su mensaje, Fernández de Kirchner recordó que el Congreso sancionó en diciembre de 2020 la ley del Poder Ejecutivo que establecía esa "nueva distribución del ingreso", pero que no obstante en el presente se incurre en la "cosa insólita" de que se "suspenda una ley".



"Las leyes no pueden suspenderse; el único que puede suspender una ley es el Congreso, que es el que las sanciona", expuso Fernández de Kirchner, al aclarar que el Poder Judicial "solamente puede declarar inconstitucional" una normativa "no aplicarla".



La vicepresidenta afirmó así que "hubo una ley del Congreso" que "consagró la nueva distribución" de fondos entre el Gobierno nacional y las provincias, pero advirtió que "sin embargo" la Corte Suprema "hizo caso omiso a esa ley".





"Con esta decisión le van a dar para la campaña electoral al jefe de Gobierno de la Ciudad, que seguramente va a ser el candidato de la oposición", dijo sobre Horacio Rodríguez Larreta, el equivalente a "6 presupuestos de la ciudad de Avellaneda".



De todos modos, planteó además que "no fue lo único que hicieron" desde el Poder Judicial al fallar en favor del reclamo del Gobierno porteño por la coparticipación, porque también realizaron una "incursión en el Poder Legislativo por el Consejo de la Magistratura", donde, dijo, "por primera vez el peronismo orgánicamente colocaba un representante en el estamento de los abogados, y salieron a modificar esa ecuación".



La vicepresidenta señaló que "hoy una jueza de primera instancia volvió a ratificar que esto debe ser resuelto por el Congreso", en referencia al fallo de la magistrada en lo Contencioso y Administrativo federal María Alejandra Biotti, quien rechazó el amparo presentado por el senador Luis Juez para integrar el Consejo de la Magistratura en lugar de su colega Martín Doñate, de Unidad Ciudadana.



La exmandataria remarcó que, pese a esto, "los supremos", en alusión a los jueces del máximo tribunal, "a través de una acordada, modificaron la situación" en ese organismo, lo que definió como una "anomalía".