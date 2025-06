Minutos después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme su condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner se dirigió a la militancia desde la sede del Partido Justicialista. En un encendido discurso, la expresidenta denunció un intento de proscripción política y apuntó contra los jueces del máximo tribunal, a quienes calificó como un “triunvirato de impresentables”.

“El partido judicial le puso un cepo al voto popular”, sentenció Fernández de Kirchner, y agregó: “Al cepo del salario del gobierno de Javier Milei, ahora se le suma este. Pero no se confundan: estos tres monigotes responden a intereses superiores. No es la oposición. Es el poder económico concentrado de la Argentina”.

La expresidenta llegó temprano a la sede de la calle Matheu, donde mantuvo reuniones con referentes del peronismo, entre ellos Axel Kicillof y Sergio Massa. La jornada fue leída como una muestra de respaldo en medio del impacto del fallo judicial, que trunca sus aspiraciones de postularse como diputada provincial en Buenos Aires.

Durante su discurso, Cristina arremetió contra el presidente Javier Milei, a quien volvió a definir como un “monigote” al servicio de intereses externos. “Esto no tiene final feliz y el poder económico lo sabe”, advirtió, al tiempo que pidió a la militancia no subestimar la capacidad de reorganización del campo nacional y popular: “El pueblo no se resigna a vivir sin derechos”.

En un mensaje dirigido a la dirigencia peronista, reclamó compromiso con los problemas sociales y no con las internas partidarias. También recordó el intento de magnicidio de 2022 y lo relacionó con lo que calificó como una campaña de persecución mediático-judicial.

Cristina Fernández de Kirchner también apuntó contra la actual gestión de La Libertad Avanza y el regreso de exfuncionarios vinculados con el endeudamiento con el FMI. “Es paradójico que quienes provocaron tanto dolor hoy estén en libertad y en el poder, mientras yo recibo esta condena”, sostuvo.

La exmandataria cerró con una advertencia: “Cuando este monigote se caiga, lo que pretenden es que el campo nacional y popular no pueda organizarse. Pero la historia demuestra que el pueblo siempre encuentra nuevos liderazgos”.