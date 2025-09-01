La industria manufacturera representa un tercio del PBI argentino y una quinta parte del empleo privado registrado, consolidándose como pilar económico y motor de innovación en el país. Sin embargo, el primer año y medio del gobierno de Javier Milei muestra un panorama crítico para el sector. Así lo revela el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en su informe Día de la industria 2025, La industria manufacturera durante el primer año y medio del gobierno de Milei.

En 2024, la producción industrial cayó 8,8% respecto del año anterior, y hasta junio de 2025 registró una nueva contracción de 3%. El Índice de Producción Industrial del INDEC refleja una caída del 1,2% desestacionalizada en junio, un 6,6% menos que el promedio de 2023.

La utilización de la capacidad instalada se situó en 58,8% en junio, un 14,3% por debajo del nivel del año pasado. Todos los sectores, excepto refinación de petróleo, redujeron su actividad en comparación con junio de 2023.

Entre noviembre de 2023 y mayo de 2025, se perdieron 39.016 empleos registrados en industrias y 1.482 empresas manufactureras cerraron o suspendieron operaciones. Esto refleja la dificultad que atraviesan sectores clave como metalúrgico, textil, transporte, papelero, materiales de construcción y químico.

El aumento de las importaciones de bienes de consumo, que en julio de 2025 trepó a USD 959 millones (+33,7% respecto de 2023), golpea la producción local y profundiza la sustitución por bienes externos. Electrodomésticos, motos, alimentos y prendas lideran este incremento.

El conjunto de estas variables evidencia un debilitamiento generalizado del sector industrial, que enfrenta pérdidas de empleo, capacidad instalada ociosa y presión competitiva de importaciones, sumando urgencia a la necesidad de políticas públicas de apoyo productivo.