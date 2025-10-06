José Luis Espert confirmó su renuncia a la candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires, una decisión que deja en evidencia las tensiones y descoordinaciones dentro del Gobierno nacional.

La salida de Espert se concreta tras quedar acorralado por la denuncia que lo vincula al empresario condenado por narcotráfico Fred Machado. La situación se había vuelto insostenible. Dentro del propio Gobierno, un ala liderada por la ministra Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, venía reclamando la renuncia del candidato para evitar que el escándalo siguiera erosionando la imagen del oficialismo.

“Por la Argentina doy un paso al costado. Puse a disposición mi renuncia a la candidatura y el presidente Javier Milei decidió aceptarla”, escribió el economista en sus redes.

En su comunicado, Espert habló de “una operación orquestada” por sectores que buscan destruir el proyecto libertario. “No me seguiré prestando a un juicio mediático despiadado”, expresó, al tiempo que aseguró que demostrará su inocencia “sin fueros ni privilegios”.

Luego del anuncio, Javier Milei salió a respaldar públicamente a Espert, aunque intentó minimizar el conflicto. “El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo”, escribió en redes.

El costo político y económico

La salida de Espert no solo tiene impacto político dentro de La Libertad Avanza, sino también un fuerte costo operativo: la posible reimpresión de las boletas para incorporar a Diego Santilli como nuevo cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires. Es que el gasto podría rondar los 12 millones de dólares, en un contexto donde el propio Gobierno insiste con el discurso del ajuste y la austeridad.

La última palabra la tendrá el juez electoral Alejo Ramos Padilla, quien deberá decidir si corresponde o no reimprimir los padrones y boletas ya diseñados. El proceso implicaría audiencias, revisión de fotos y aprobaciones, un trámite que podría no completarse a tiempo para las elecciones de octubre.