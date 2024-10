Este viernes cerró el plazo para la inscripción a la tercera etapa para acceder a Nido, los créditos hipotecarios impulsados por el Gobierno de la Provincia y el Banco Municipal (BM) que tienen la tasa de interés más baja del país.

De este modo, el próximo lunes 7 de octubre se concretará el tercer sorteo del que participarán 39.121 vecinos de los 19 departamentos santafesinos: 36.120 ya habían calificado durante las primeras dos instancias de inscripciones, a los que se suman las 3001 personas que fueron aprobadas en esta tercera etapa tras el análisis caso por caso de acuerdo a criterios crediticios del BCRA.

Perfiles de los postulantes

Tras casi dos meses de inscripciones y de análisis de cada situación crediticia, 39.121 personas están habilitadas para participar del nuevo sorteo en el que se entregarán 205 créditos Nido.

Del total, el 76% (29.669) solicitaron un crédito hipotecario para la compra o construcción de vivienda, en tanto que el 24 % restante (9.452) pidieron un crédito personal para obras de terminación.

En cuanto a las franjas etarias, el 52 % de los solicitantes tienen entre 20 y 40 años; el 33 % tiene entre 40 y 50 años; el 9 % entre 50 y 60 años; y el 6 % más de 60 años.

Por otra parte, el 73 % de los interesados en acceder al crédito son empleados en relación de dependencia; el 15 % son monotributistas; el 10% son trabajadores autónomos; y el 2 % son jubilados.

En cuanto a la distribución territorial, todos los departamentos santafesinos tienen inscriptos. La mayor cantidad de aspirantes a acceder a los créditos vive en el departamento Rosario, donde se anotaron el 37,55 % (14.691) de los interesados, seguido por La Capital con el 20,70 % (8.101), General Obligado con el 7,64 %, San Lorenzo con el 7,03 %; General López con el 4,97; y Castellanos con el 4,59 %. Estos seis departamentos concentran a más del 82,4 % de los inscriptos.

Sorteo y comunicación

El nuevo sorteo se concretará el lunes 7, a las 7.15, por Lotería de Santa Fe y será transmitido en directo por el canal de Youtube de Provincia. Se asignarán 205 nuevos créditos que se suman a los 405 que ya otorgados en las primeras dos instancias.

Desde la administración de Créditos Nido se comunicarán vía mail a las personas aprobadas para brindarles detalles del sorteo y asignarles un número de referencia para participar.

El sorteo se realiza por departamento, y se tendrán en cuenta los criterios de densidad poblacional para distribuir los créditos de manera equitativa. Luego, los beneficiarios seleccionados deberán iniciar un proceso de evaluación individual para completar la tramitación de su crédito.

Inscripción abierta

Las inscripciones para acceder a los créditos Nido continúan abiertas en www.santafe.gob.ar/ms/nidocreditoshipotecarios.

Quienes se hayan anotado y no resulten beneficiados en el sorteo, no precisan inscribirse nuevamente para las siguientes instancias de sorteo.

Pueden acceder a los Nido quienes residan en la provincia de Santa Fe antes del 30 de junio de 2024; grupos familiares o personas solas que posean ingresos demostrables por el equivalente a dos salarios Mínimo, Vital y Móvil para los Créditos de Vivienda y un salario Mínimo, Vital y Móvil para la terminación. También podrán acceder aquellas personas en relación de dependencia o trabajadores autónomos y personas que no posean otras propiedades.

La evaluación de la situación crediticia personal de cada inscripto se realiza de acuerdo a los requisitos establecidos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). En función de estos criterios, se determina si el interesado califica o no para el sorteo. En este sentido, vale destacar que quienes no superan el filtro pueden revisar y resolver su situación, para luego inscribirse nuevamente a Nido.

Política pública

El sistema de créditos Nido cuenta con cuatro líneas de préstamos por un total de $ 60.000 millones, que serán destinados a la construcción y adquisición de viviendas; la terminación de viviendas; créditos individuales de gestión colectiva; y para la adquisición o construcción de viviendas por cesión de derechos.

Tienen un plazo de repago para la adquisición y construcción de viviendas de 20 años, y de 5 años para terminación; en tanto que el monto máximo al cuál puede aplicar cada persona es de $ 100 millones, para adquisición y construcción de vivienda y de $ 25 millones, para finalización. La cuota será en valor UVA más 4,2 % para la demanda general, y UVA más 3 % para aquellos beneficiarios que perciban sus haberes en el Banco Municipal, siendo actualmente la cuota más baja del sistema financiero de la Argentina.