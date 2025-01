Pablo Corsalini, intendente de Pérez y referente del espacio Vamos, se reunió este miércoles con Cristina Fernández de Kirchner, presidenta del Partido Justicialista a nivel nacional. Con el apoyo de La Cámpora, el referente del espacio Vamos pica en punta para encabezar la lista de convencionales constituyentes de Santa Fe.

“Es tiempo de una nueva generación del peronismo. En Santa Fe se va a discutir futuro, por eso tenemos que tener una lista sub50. Al que no le gusta no se tiene que ir, tiene que apoyar como hicimos nosotros en el 2023. Cuántas veces no estuvimos de acuerdo con las candidaturas y sin embargo apoyamos desde nuestro territorio”, señaló el dirigente.

Y sumó: “Tenemos que llevar una propuesta de unidad y de futuro. Todos los espacios tienen lugar pero con dirigentes que muestren renovación”.

En relación a la reunión que mantuvo con la expresidenta, Corsalini subrayó en Radio2 que no se abordaron candidaturas sino “estrategias”. “Es momento de ser solidarios y entender la crisis que estamos atravesando para lograr la unidad, también para que los que están manifestando ir por afuera puedan volver a ser parte de esta estrategia electoral. Se está hablando con todos los sectores”, sostuvo.