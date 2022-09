El ministro de Gestión Pública de la provincia, Marcos Corach, se refirió este miércoles a las escuchas ilegales que se filtraron en distintos medios de la ciudad en el marco de la causa que investiga presunto espionaje ilegal del ex titular de Seguridad, Marcelo Saín.

“La democracia y la República nos exigen un respeto también hacia las formas y los métodos de ejercer la función pública. En este sentido, es imperioso que la justicia deje de coquetear con la política y que los elementos de prueba dejen de ser elementos de campaña”, manifestó el funcionario provincial.

El descargo vía twitter, fue la segunda referencia al tema por parte de un representante del gobierno provincial (la primera fue Celia Arena), luego de que en los últimos días se filtraran nuevos audios de Marcelo Saín en los que hacía referencia a temas relacionados con la investigación y a otros que nada tenían que ver con eso.

“En Santa Fe hay una causa en la que se investigan supuestas escuchas ilegales pero que no tiene imputados, lleva 2 años y por la que se han diseminado audios que no sirven para otra cosa que no sea especular políticamente y ensuciar la discusión pública en nuestra provincia”, agregó Corach.

El ministro de Gestión Pública evitó hacer algún comentario sobre uno de los audios en el que fue mencionado y tampoco tomó posición respecto a la situación de Saín. De todas formas, aprovechó para cruzar con dureza a la oposición y cuestionarles que están haciendo un uso político del tema.

En ese sentido, escribió: “Aquellos que quieren vivir de campaña, háganlo con propuestas y programas. Dejen que la justicia actúe como corresponde. No empantanen tampoco el concurso de fiscales. Respeten las normas”.

Y concluyó: “Que cesen las operaciones es necesario para que todos los sectores trabajen en lo propio: La justicia en las causas. Los legisladores en las leyes. El gobierno en la gestión. Y que quienes quieran hacer campaña anticipada, insisto, al menos lo hagan con buenas armas”.