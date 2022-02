El ministro de Gestión Pública de Santa Fe, Marcos Corach, se refirió nuevamente a las críticas opositoras por el reparto de recursos a municipios y comunas y rechazó de plano las acusaciones sobre asignaciones discrecionales.

En diálogo con el móvil de Sí 98.9, deslizó: “Niego rotundamente, no hay tal discriminación. Cuando uno les muestra las transferencias a partidas en concepto de obras menores, no hay tal discriminación, no existe, pero parte de la oposición sigue con este discurso”.

Durante el fin de semana, el funcionario había salido a contestar las críticas por twitter. A través de un hilo enumeró nueve obras en municipios y comunas donde no gobierna el peronismo para contrastar las versiones de un sector del radicalismo que habló de “discriminación” presupuestaria en un comunicado.

“Es una discusión que viene de hace mucho tiempo, de hecho a mí me interpelaron el año pasado durante 4 horas en la legislatura. Llevé ocho carpetas con documentación que acreditaba exactamente lo mismo, evidentemente es parte de un discurso que pretenden instalar que imaginan que les debe dar algún rédito”, manifestó Corach.

La declaración se dio luego de que un grupo de intendentes radicales se acercaran la Casa Gris para entregar un escrito solicitando montos millonarios adeudados en el marco del plan de obras menores.

Por último, el ministro se refirió al plan provincial para recuperar a los jóvenes que dejaron la escuela en séptimo año y manifestó: “Lo más importante que tiene esta gestión es nuestro presente y nuestro futuro, es con todos los chicos en la escuela para pensar un futuro mejor. Discutimos todo pero con los pibes en la escuela, por eso invertimos tanto en boleto gratuito, boleto rural. Lo tenemos que hacer juntos con los intendentes y presidentes comunales, solos no lo podemos hacer”.