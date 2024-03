Convocan a "la Mesa de los Sueños Colectivos", por una Argentina federal e igualitaria

En busca de construir un horizonte federal, con igualdad, justicia y soberanía, este sábado se dará en Rosario el primer encuentro de "la Mesa de los Sueños Colectivos" (MSC), un espacio surgido desde las provincias que busca transformar el presente impuesto desde Buenos Aires.

Bajo el título "Del saqueo al protagonismo", esta primera reunión se dará el 9 de marzo a las 11 en La Popular (Santa Fe 2398), y contará con la participación de referentes políticos como Carlos del Frade, Alicia Gutiérrez, Leonardo Caruana, Laura Bitto, Fabián Palo Oliver, Gustavo Gamboa, Facundo Peralta, Verónica Benas, Rafael Klejzer, Nire Roldán, Omar Grillo, Lorena Almirón, Carlos Vicente, Cecilia Vallina, Alberto Cortés y Nani Ferroni.

“Sin horizonte, no hay futuro. La idea es juntarnos a imaginarlo y construirlo. La invitación no la hacemos nosotrxs, es una necesidad que tiene el país, que no es otra cosa que su gente. Un pacto real, de lo cercano a lo lejano, desde las provincias hacia el centro y desde el amor hacia nuestros hijos y nuestro pueblo. Construyamos el sueño de una Argentina con igualdad y comencemos a caminar hacia allí”, postulan desde los distintos espacios que conforman este nuevo lugar de encuentro, debate y acción.

En este nuevo camino, la Mesa de los Sueños Colectivos propone discusiones “para la recuperación de las riquezas propias para realizar un proyecto que emerja desde las entrañas” y “no impuesto desde la Capital Federal, lugar que concentra y extranjeriza riquezas”.

Dentro del mismo, proponen “asambleas en los lugares claves por donde el trabajo de las mayorías demuestra la contundencia de las riquezas que quieren saquearle al pueblo argentino”, y “desde allí parir una nueva marcha federal para generar un sentimiento de futuro que sea propio, ajeno a las repetidas caras de los fracasos”.

“Por eso venimos desde las provincias a decir que necesitamos construir un presente donde sea posible, ante tanta pesadilla desbocada, instalar un sueño que únicamente tendrá sentido si se encarna en personas decididas a pelear por aquel sueño colectivo inconcluso de la Argentina: independencia e igualdad”, postularon en su invitación.