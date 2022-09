La entidades integrantes de la Mesa de Enlace manifestaron su "preocupación generalizada" por la discusión del proyecto de Ley de Humedales al considerar que "atenta" contra la actividad agropecuaria y el "desarrollo del país". Al respecto, la presidenta de la Sociedad Rural de Rosario, María Soledad Aramendi, marcó su postura en Sí 98.9, mientras que el diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Eduardo Toniolli desmitificó varios puntos que las entidades rurales defienden.

Según la titular de la Sociedad Rural local se debe "hacer una revisión de las leyes que se están debatiendo, que pasen fundamentalmente por cuidar el ambiente, teniendo en cuenta lo social y lo económico". "Esa ley no va a apagar los incendios, para eso se necesita prevención, y leyes para eso y para protección de humedales y de manejo del fuego ya existen", sostuvo.

Por su parte Toniolli respondió: "La ley de humedales le pone un límite a la libertad de delinquir y de violar normativas que ya existen como la ley general de ambiente, o de quemas, efectivamente como dice la titular de la Sociedad Rural. Pero no alcanzan sólo con existir para hacerse efectivas, sino que se requiere herramientas para efectivizar el control. Por eso queremos inventarios, monitoreo y recursos".

Justamente esto último es lo que no quieren las entidades rurales. "La ley de humedales limita la producción, lea la ley y verán todas las prohibiciones y permisos que hay que pedir y los tiempos de inventarios", sostuvo Aramendi.

Según el diputado "a algunos le metieron en la cabeza que el texto dice que se prohibirá la ganadería". Aramendi fue en ese sentido al sostener sin demasiados fundamentos que la ley de humedales "limita la producción".

"Invito a recorrer de punta a punta el texto de la ley no afecta a la producción ni a la propiedad privada. No hay nada de expropiación ni nada de lo que dicen. Es una avivada (lo que plantean) para llevarlo al plano de la grieta y divergencias ideológicas", dijo al respecto el diputado.

En las islas del Paraná hay varias cuestiones que dan lugar a los incendios la sequía, la bajante, la pamperización es decir, actividades que se van a las islas en lugar de tierra firme. "No quiero decir que tal o cual es el responsable. A todo esto se le suma la falta de control. Es operativo y claro: más herramientas para que el Estado deje de ser bobo y anémico en cuanto al control porque todo está en estado precastastral".

La dirigente dijo que no fueron invitados a los debates, algo que Toniolli desmintió. "Personalmente le escribí a ella y otros integrantes de la Sociedad Rural de Rosario y de la Asociación Comunidad Islera que está ligada a la sociedad rural invitándolos a la reunión de la comisión Recursos naturales de Diputados que se hizo en el Concejo municipal. No era una reunión de organizaciones ambientalistas sino abierta a todos en carácter informativo. Y no fueron, solo un productor de las islas", finalizó.