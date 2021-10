El actual diputado nacional, Luis Contigiani, se bajó de la competencia para renovar su banca por el sello Primero Santa Fe luego de diferencias en el tono de campaña y abordaje de la misma con Jorge Boasso, el radical que es el candidato a senador del espacio.

Boasso apostó en los últimos días a exprimir el mensaje de grieta contra el kirchnerismo y lo coronó con un afiche en el que aparece con una imagen de la vicepresidenta Cristina Kirchner vestida con el traje de presidiaria acompañado de una leyenda "Basta de corrupción K". "Esa estética solo lo puede practicar gobiernos de pensamientos de escraches y autoritarios", dijo Contigiani en Lt8 y anunció su corrimiento.

"No se puede tolerar, por dentro del debate de las ideas todo. Pero la estigmatización, la actitud, antirepublicana, antidemocrática, no se puede tolerar. Cuando se va al plano personal, antipolítico, con ese estilo violento lleno de estigmatización no se puede tolerar y da a mi repudio absoluto".

Boasso contestó rápidamente en su cuenta de Twitter: “Violencia son las amenazas del Ministro de Seguridad a un humorista con sus hijos como blanco. Eso es violencia, no una campaña política que pretende reflejar lo que la gran mayoría de los argentinos queremos que es dejar atrás y decirle basta a Cristina y a los K".

"No creo en la grieta, apuesto al diálogo. Creo que ese afiche cruzó un límite", sintetizó el diputado del Frente Progresista que tiene mandato hasta diciembre.