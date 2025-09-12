La reforma constitucional aprobada el 10 de septiembre pasado marcará un antes y un después en la vida institucional de Santa Fe. Tras más de seis décadas de vigencia de la carta magna de 1962, la provincia cuenta con un nuevo texto que incorpora derechos de avanzada y rediseña la arquitectura del Estado.

Sin embargo, buena parte de esos avances todavía son “programáticos”: su puesta en práctica dependerá de que la Legislatura apruebe en los próximos dos años un paquete de leyes reglamentarias.

Entre las novedades más resonantes aparecen los derechos digitales, que aseguran acceso universal a la conectividad y protección frente al uso de datos personales y sistemas algorítmicos, colocando a la provincia en sintonía con debates internacionales sobre inteligencia artificial y ciudadanía digital.

También se suman derechos ambientales más robustos, como el reconocimiento del agua como bien colectivo y la preservación de humedales, además de un principio de no regresividad que impide retrocesos normativos en materia ecológica.

La seguridad pública dejó de ser una potestad exclusiva de la Policía para convertirse en un derecho exigible de los ciudadanos, lo que podría habilitar reclamos judiciales frente a fallas en la protección estatal.

En la misma línea, se consolidaron nuevos derechos sociales: salud integral con medicamentos como bien social, protección a consumidores y usuarios, y medidas de acción positiva contra desigualdades estructurales.

Otro bloque central de la reforma fue la creación de mecanismos de participación ciudadana: iniciativa popular, referéndum vinculante, consulta popular y revocatoria de mandato para funcionarios electivos. No obstante, su funcionamiento dependerá de que se definan por ley los porcentajes de firmas y votantes necesarios para activarlos.

El rediseño institucional también incluyó la creación del Ministerio Público como extrapoder independiente, con ramas diferenciadas de Acusación y Defensa; un Consejo de Selección para concursos de jueces y fiscales; un Jurado de Enjuiciamiento que desplaza a la Legislatura en los procesos disciplinarios; y la elevación a rango constitucional de la Defensoría del Pueblo.

En materia territorial, la reforma reconoció la autonomía municipal plena, con facultad de dictar Cartas Orgánicas y un régimen de coparticipación que asegure la transferencia automática de fondos. Pero sin la sanción de la ley de coparticipación, el nuevo federalismo de concertación corre el riesgo de quedarse en la letra.

Las disposiciones transitorias fijaron un plazo de dos años para que la Legislatura apruebe las leyes reglamentarias más urgentes: ley de coparticipación municipal; ley de organización integral del Ministerio Público; reglamentación de la iniciativa popular, el referéndum y la revocatoria de mandato; normas para garantizar el acceso equitativo a internet y la transparencia en el uso de inteligencia artificial; y un marco normativo para la protección de humedales y el uso social del agua.

Sin esas normas la Constitución podría convertirse en un catálogo de buenas intenciones sin aplicación efectiva. De este modo, la nueva carta magna santafesina refleja avances de cuarta generación y coloca a la provincia en la vanguardia regional. Pero el desafío recién empieza: convertir el texto en una práctica real, mediante consensos legislativos y control social, será la verdadera prueba de su vigencia.