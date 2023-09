El titular de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra), Juan Carlos Schmid, ratificó la necesidad de que continúe el cobro del peaje en la Hidrovía Paraná-Paraguay en el tramo Santa Fe-Confluencia hacia ese país, y sostuvo que "si hay servicios hay que pagarlos, en la Argentina o en cualquier lugar del mundo", aseguró.

El excotitular de la CGT y adjunto nacional de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), ratificó en un comunicado esa posición ante "el pedido de los puertos privados de suspender ese cobro de forma transitoria", y enfatizó que "no es posible dejar de percibir el peaje ni un día, porque si ello ocurre no lo pagarán más".

"Me opongo a que la Argentina ofrezca la posibilidad de no cobrarlo como un gesto de negociación. A la Fempinra no le corresponde pronunciarse sobre el valor del peaje, pero de definirse que se estuvo percibiendo sobre la base de un monto muy caro habrá que determinar mecanismos para reintegrar esos fondos”, sostuvo el dirigente sindical.

Schmid reclamó la intervención de la Cancillería para resolver esa problemática y defender la soberanía nacional, y confirmó la reanudación de las negociaciones entre los dos países en el contexto del Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH) para alcanzar un entendimiento sobre el valor del peaje y las tareas de acondicionamiento que se realicen.

La Argentina había comenzado este año a cobrar una tarifa de peaje por el acondicionamiento de la Hidrovía desde Santa Fe a Confluencia, un servicio de balizamiento que durante más de 10 años financió con fondos públicos.

La medida generó la protesta de paraguayos, bolivianos y brasileños, que la rechazaron con el argumento de que su aplicación unilateral viola acuerdos y tratados regionales.

Schmid, también titular del Sindicato Personal de Dragado y Balizamiento (Dragybal), sostuvo que Paraguay "nunca puso una moneda en su tramo de la Hidrovía, mientras la Argentina financió una década el balizamiento de su sector, que las líneas de bandera paraguayas usufructuaron sin abonar un peso”, agregó en el documento de prensa.

Por último, el sindicalista criticó a "los empresarios argentinos que defienden intereses paraguayos”, y dijo que hay que avanzar con "la discusión de los tratados de la Hidrovía”.