A tres años del intento de magnicidio contra la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Tribunal Oral Federal N° 6 condenó este martes a Fernando Sabag Montiel y a Brenda Uliarte a 10 y 8 años de prisión respectivamente, tras hallarlos culpables del delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa”.

La decisión fue tomada por unanimidad por los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari, tras más de 15 meses de debate oral. Los fundamentos del fallo serán dados a conocer el próximo 9 de diciembre.

Durante el juicio, el tribunal descartó los agravantes por alevosía y violencia de género que había solicitado la fiscal Gabriela Baigún, aunque consideró probada la planificación conjunta entre los imputados para cometer el ataque.

El atentado que pudo cambiar la historia

El hecho ocurrió el 1 de septiembre de 2022, en la puerta del domicilio de Fernández de Kirchner, ubicado en el barrio de Recoleta. En medio de una multitud de militantes, Sabag Montiel logró acercarse a centímetros de la expresidenta y apuntarle con una pistola Bersa calibre 22. Gatilló, pero el disparo no salió, ya que el arma no tenía una bala en la recámara. Fue reducido en el acto por manifestantes y detenido por la policía.

Dos semanas más tarde, fue detenida también Brenda Uliarte, entonces pareja de Sabag Montiel, luego de que se encontraran mensajes que revelaban su participación en la planificación del atentado.

También fue arrestado Nicolás Carrizo, conocido como "el jefe de los copitos", aunque finalmente no fue incluido en la acusación final. Recuperó la libertad el 22 de agosto pasado, tras haber estado casi tres años preso.

“La quise matar”

Durante el juicio, Sabag Montiel reconoció haber intentado asesinar a la exmandataria. “La quise matar y Brenda quería que muera”, declaró. Explicó que no volvió a recargar el arma porque fue interceptado.

Atribuyó su accionar a problemas económicos y resentimiento personal: “Me vi humillado. Tenía un buen pasar económico y pasé a ser un vendedor de copitos”, dijo en alusión al emprendimiento informal que compartía con Uliarte y Carrizo. También lanzó acusaciones contra la expresidenta, a quien calificó como “ladrona y asesina”.

En sus últimas palabras antes de la sentencia, acusó al expresidente Lula Da Silva de intervenir en la causa, vinculó el juicio con la muerte del fiscal Alberto Nisman y atacó a figuras del Poder Judicial, como la jueza María Servini y la fiscal Patricia Bullrich. Su alocución debió ser interrumpida por la presidenta del tribunal cuando comenzó a divagar.

Por su parte, Brenda Uliarte intentó desligarse del hecho, acusando a su expareja de manipularla y asegurando que él era un “convicto”. Su testimonio fue breve, y terminó con un escándalo al agredir físicamente al abogado de Carrizo en plena audiencia.

La voz de la víctima

Cristina Fernández de Kirchner se presentó como querellante y testigo durante el proceso. En su declaración, vinculó el intento de asesinato con el clima de violencia política alentado, según dijo, por sectores judiciales y mediáticos. “El fiscal Luciani tuvo 22 días de prime time para acusar de corrupción, no a mí, al peronismo”, expresó, en referencia al proceso por la causa Vialidad.

“La bala no salió, pero estuvo a centímetros. Y eso no fue casualidad”, sostuvo. También pidió que se investigue más allá de los autores materiales: “Sería muy ingenuo creer que esto lo idearon tres personas solas”, advirtió.