Luego de la reunión conjunta de las comisiones de Planeamiento, Gobierno y Obras Públicas del Concejo Municipal, los ediles continuará, este martes al mediodía, el análisis de los cuatros proyectos presentados por la Municipalidad vinculados al área central. Se trata de iniciativas sobre reordenamiento urbanístico del área central, peatonales Córdoba y San Martín; respecto a las calles San Juan y Maipú y acerca de las playas de estacionamiento.

La reunión conjunta que se llevó a cabo este lunes y fue encabezada la titular de Planeamiento, María Fernanda Gigliani, junto a quien participaron la titular de Gobierno, Marina Magnani, de Unidad Ciudadana, y el de Obras Públicas, Agapito Blanco, de Cambiemos y otros concejales.

Se inició el abordaje con respecto a la normativa para calle San Juan y en tal sentido la edila Gigliani dijo: “Me parece bien la posibilidad de articular de los inmuebles patrimoniales, pero no en lotes de menos de 7,50 metros”. No nos termina de convencer la prohibición de viviendas en las plantas bajas. Lo ideal sería no poner nada ”, indicó la edila y también manifestó sus dudas respecto a la eliminación de las cocheras”.

En cuanto al pago por mayor aprovechamiento estimó que deberían “agregarse otros beneficios como atravesamiento o pasajes”. Además, planteó modificar “reconversión funcional por reconversión edilicia o rehabilitación edilicia”.

En relación al tema de las compensaciones, la concejala Magnani propuso incluir "un destino más", específico para subsidiaria la tasa de crédito para la compra de estos inmuebles a través del Banco Municipal de Rosario o de otros bancos, con el pago de una cuota equivalente al de un alquiler ”. Estimó que“ va a beneficiar a la empresa y democratizar el acceso a la vivienda ”. En otro orden planteó rever“ la exigencia de cocheras en lotes menores a 7,30 metros ”.

Por su parte, el concejal Fiatti se refirió a la constitución de un fondo especial para subsidiar la tasa y consideró que “habría que ser más específico” y poder luego consultar al Ejecutivo “si se puede crear este fondo y cuánto impacto puede tener”.

Acerca de la “servidumbre de vista” que propicia el mensaje de la Municipalidad, precisó el edil oficialista que “es un consentimiento formalizado”, y destacó que “es un derecho real” en el ordenamiento jurídico. “Para el caso de inmuebles patrimoniales y lotes menores se evitaran así medianeras poco amigables”, aclaró. Por último, precisó con relación a los lotes internos que “la altura que se pretende es de 14 metros”.

En tanto, la edila Tepp opinó que “para revitalizar el centro de la ciudad debería haber un plan estratégico, más que incentivos para la construcción”. “Si no acompañamos con otro tipo de mecanismos estos instrumentos no se va a lograr la reactivación esperada”, sostuvo la referente de Ciudad Futura.

Además, comentó que mientras para otras zonas de la ciudad “se plantea que el Estado se haga de suelo, para esta área proponemos que se haga de viviendas” y aludió a dos conceptos “vivienda protegida” y el restante recordó el proyecto de su bancada en cuanto a la creación de la Inmobiliaria Pública para “favorecer el acceso al alquiler o la compra por parte de sectores medios”.

Asimismo, marcó que “hay que poner la lupa en tres áreas de reserva” y al respecto mencionó que una de ellas es la conocida como la manzana 125, y “en al menos dos de ellas se incorpore a la idea de vivienda pública de alquiler” .

A su turno el concejal Zeno dijo que "si queremos revitalizar el centro tenemos que ofrecer mejor calidade vida" y aludió a la necesidad de "plantas bajas activas".

Sobre el tema cocheras dijo que “el mundo está yendo hacia otro lado” y mencionó los casos, “en Latinoamérica de ciudades como Buenos Aires, Río de Janeiro, Guadalajara o México, donde no hay un mínimo de cocheras, sino un máximo”.

Para finalizar, el concejal Blanco afirmó que los ediles están "disociados de la realidad" y criticó que el Ejecutivo envía proyectos sin convocar a los inversores privados. "Tenemos que conocer cómo funciona la inversión privada", remarcó.