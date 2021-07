El reloj ya descuenta las horas hasta la medianoche del viernes, cuando venza el plazo de inscripción de listas para las PASO en la renovación del Concejo municipal de Rosario. Y la interna del peronismo local está compleja por la simultaneidad de cinco espacios de poder que negocian la mayor preponderancia posible en una lista de unidad por ahora difícil, o la conformación individual de una propuesta desde cada sector.

El límite de las especulaciones es la necesidad compartida de que el ancho universo del peronismo rosarino mejore la performance de 2019, cuando obtuvo solo tres bancas.

Por un lado, Omar Perotti ha lanzado con todo ímpetu sus peones al tablero, para demostrar que con el más nuevo de los sectores peronistas –Hacemos Santa Fe– quiere ganar espacio propio dentro del partido. Así quedó en claro con sendas reuniones en el norte y en el sur con intendentes y presidentes comunales, los primeros jefes del territorio ya que con los otros –los del Senado– está en minoría ante la hegemonía de Armando Traferri, mentor del Nuevo Espacio Santafesino (NES) y por estas horas con el handicap devaluado a partir del revés judicial que lo pone de nuevo en la mira de una investigación penal sobre juego clandestino.

En Rosario esa posición lo pone por estas horas al secretario de Turismo, Alejandro Grandinetti, como probable mascarón de proa en la nómina de precandidatos a concejales por ese sector. Es un proyecto que imagina al experiodista en un posible intento por llegar a la poltrona principal del Palacio de los Leones, aunque a él no le convenza a priori el Palacio Vasallo. Su deseo es volver al Congreso de la Nación como diputado nacional. Pero esa rosca se cocinará después del viernes y con plazo al 24 de julio.

Desde Hacemos Santa Fe confiaron que Grandinetti como cabeza de lista este sería un plan B de ese sector. Quisieron convencerlo al senador provincial Marcelo Lewandowski para encabezar la opción del perottismo en el Concejo rosarino, pero él tampoco sueña con ese destino, salvo que lo bendiga el resto de la interna peronista y vaya como "candidato de la unidad". Esto último está, por ahora, bastante verde, y apremia encima la obligación de no repetir la escasa cosecha de votos de 2019 cuando el PJ obtuvo 3 bancas, un número impropio de la envergadura de su escudo.

Hay un rumor que reserva en este espacio del oficialismo a otra "cara conocida" ajena hasta ahora a la práctica política explícita. ¿Radio o televisión? ¿Deporte? ¿Espectáculo? No lo han revelado. Algunos dicen que sería otro periodista tentado al ruedo político donde ya se cambió de traje el ex canal 3 Ciro Seisas como delfín de Pablo Javkin en la interna del Frente Progresista. Al fin de cuentas, Grandinetti entró así en 2015 desde el Frente Renovador, antes de integrarse al armado de Perotti en 2019.

El Movimiento Evita, si no es la mayor es una de las principales organizaciones de base con mayor despliegue y representatividad territorial en Rosario. Vienen de celebrar un encuentro con referentes de un centenar de localidades santafesinas donde se acordó la posición de acordar los armados de listas con los distintos sectores que hoy integran el Frente de Todos, sin compromiso rígido con alguno en particular. Armarán con tal o cual facción peronista según la relación que tengan en cada distrito. Esto en Rosario lleva al espacio Evita a dialogar por estas horas tanto con La Corriente –donde Norma López ya definió que buscará su reelección como concejala– como con Hacemos Santa Fe, en procura de intentar una síntesis y amalgamar una sola lista en las PASO. Puede ser con un sector o con otro, y si no, es claro que la lista propia será el plan C, pero hasta el viernes a la noche todo puede ser.

Lo que sí tienen en claro en este espacio es la decisión de participar en los comicios locales y también meterse en la nacional con protagonismo. "Vamos a participar sí o sí en esta elección, porque no hay forma de que no lo hagamos con el nivel de desarrollo territorial que tiene el Evita. Solo que aún no tenemos cerrado en qué esquema", resumió una fuente.

En la trinchera de La Cámpora, silenzio stampa. Ante una consulta de RosarioPlus, el diputado nacional y referente Marcos Cleri mandó a decir que están trabajando "en el armado del Frente de Todos" y con aspiraciones de lograr una sola lista.