En diálogo con Rosario Plus, el precandidato a concejal por la lista del espacio QTP, Joel “Piojo” Natali, se expresó en relación a la necesidad de introducir reformas a la carta Orgánica Municipal para limitar la reelección de los concejales. Además, propone que los directores de distrito sean elegidos por el voto popular.

“La reelección indefinida de concejales es un problema para la ciudad. Con concejales o concejalas que llevan 15 años de mandato ininterrumpido es muy poco probable que surjan propuestas innovadoras para solucionar los problemas de los vecinos. Con las mismas caras, no esperemos ideas nuevas”, sostuvo Natali. “La falta de renovación no solo limita la alternancia política, favorece la concentración de poder y limita la producción de proyectos novedosos y conectados con la realidad de los rosarinos y rosarinas”, agregó.

“Sumado al problema de la falta de recambio, vemos una sobrerrepresentación del distrito centro de la ciudad en el Concejo. La mayoría de los concejales no viene de los barrios ¿Cómo van a saber lo que vive un trabajador que espera media hora el colectivo en el sudoeste? ¿O lo que vive un vecino de zona sur con el contenedor de basura estallado?”, sostuvo Natali, que vive en Barrio España y Hospitales. “Los habitantes de los barrios no están representados ni siquiera en los directores de distrito municipal, que son elegidos a dedo por el Ejecutivo de turno sin ninguna obligación de que vivan en la zona en la que trabajan. Así es muy difícil que se apropien y resuelvan los problemas de los vecinos y vecinas, por desinterés o por desconocimiento”, manifestó.

Las propuestas de QTP

En este sentido, el precandidato del espacio peronista Quetepasa Rosario (QTP) propone tres reformas: la incorporación de un límite a la reelección de concejales; la división de la ciudad en distritos electorales, para asegurar la representación de los barrios en el Concejo Municipal; y la elección a través del voto popular de los directores de distrito.

“Estas iniciativas son tan solo un paso más para lograr una ciudad más equilibrada y funcionarios y representantes que generen soluciones innovadoras basadas en información y experiencia. Uno no puede trabajar sobre lo que no conoce y, en los tiempos que maneja la política, no nos podemos dar el lujo de que los puestos legislativos y ejecutivos sean una escuelita de dirigentes”, finalizó Natalí.

Por último, también sostuvo la necesidad de “reconocer constitucionalmente la autonomía de la ciudad”. Sería un gran avance y le daría al Poder Ejecutivo “mayor libertad” al tener plena potestad para obrar en lo institucional, político, administrativo, económico y financiero.