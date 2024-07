SITUACIÓN MUY CRÍTICA

Bartolacci advierte un “segundo semestre complicado” si no mejora el salario docente El rector de la Universidad Nacional de Rosario explicó que si bien el Gobierno otorgó un incremento presupuestario para los gastos de funcionamiento, no ha ocurrido lo mismo con los sueldos de los docentes y no docentes, siendo que “más del 50% están por debajo de la línea de la pobreza”.