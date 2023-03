El intendente Pablo Javkin dejó inauguradas este jueves las sesiones del Concejo Municipal de Rosario, en el período consecutivo número 38° desde el regreso de la democracia. Al inicio de su mensaje, el titular del Ejecutivo local destacó la presencia de “familiares que perdieron un ser querido”, entre los que mencionó al director de la Escuela 1344, donde asistía el nene de 11 años asesinado en Los Pumitas.

“Hoy no vengo a dar un discurso. Esto se soluciona con hechos, no con palabras. Por eso, voy a ser breve, tenemos otras urgencias. Hoy, vengo como Intendente, como un vecino más, a participar de esta reunión”, comenzó diciendo Javkin en un discurso fuertemente atravesado por la temática “seguridad” desde principio a fin.

Urbanización y videovigilancia

En primer lugar, el titular del Ejecutivo local mencionó el "saneamiento" de las cuentas" y aseguró que las obras “más importantes” se están realizando en los barrios populares. “Urbanizar es hacer nuestra parte en seguridad, por eso estamos interviniendo en los lugares que más sufren los hechos de violencia”, subrayó. “Tablada es uno de los lugares donde más hace falta intervenir”, sentenció. Además hizo referencia al Sistema de Videocontrol y anunció que, con el apoyo de Nación se sumarán 600 cámaras que aportarán reconocimiento facial para la persecución delictiva.

Transporte y movilidad

"Hay que seguir, el servicio no es lo que queremos, pero es un piso que hay que mejorar. Y al fin logramos traer la SUBE en un esfuerzo conjunto con el Ministerio de Transporte de la Nación", sostuvo Javkin, y sumó: “Nos comprometimos a sumar 500 chapas más al sistema de taxis, priorizando a las choferes mujeres. Ya se encuentran en servicio 179 chapas. Bien sabemos que es una demanda que mucho tiene que ver con la seguridad”.

Seguridad

Más adelante, Javkin mostró a los presentes en el recinto un mapa: “Estos son los penales en donde están concentrados los delincuentes de extrema peligrosidad. No son tantos. Lo venimos exigiendo. Pongan inhibidores de señal y control estricto de las comunicaciones para que no puedan ordenar más crímenes desde las celdas”, sostuvo.

Y agregó: “Con decisión política y con la puesta en funcionamiento de la desmantelada división de Inteligencia Penitenciaria debería ser posible terminar esa especie de home office del delito”.

A continuación, expuso otro mapa de la ciudad: “Cada sector marcado en rojo es un lugar de Rosario en donde hay mayor accionar de la narco mafia. Como verán, son 5 puntos de la ciudad, el 13% del territorio que concentra la mayoría de los hechos que involucran armas de fuego. Como verán no son tantos y lo venimos exigiendo desde que asumimos: ahí tienen que estar las fuerzas federales actuando”, indicó en medio de aplausos.

“Los delitos que allí suceden son de extrema gravedad, pocas veces hay persecuciones, pocas veces hay detenciones, muchas veces hay muertes”, sumó.

“En todo el resto de la ciudad tiene que estar la policía de la Provincia de Santa Fe en la calle cuidándonos a todos. Venimos exigiendo en cada mesa de trabajo que necesitamos al menos 5000 agentes bien equipados y capacitados y 400 patrulleros circulando con tecnología para la prevención y la detención. Hoy, estamos muy lejos de ese número, hace falta llegar a él lo antes posible”, agregó.

Justicia

Por otro lado, Javkin subrayó que “hay un 35% de cargos vacantes en la estructura de la justicia federal. Faltan designar 9 jueces y 4 fiscales” y pidió “instrumentar urgentemente el Sistema Acusatorio Penal convocando a la comisión Bicameral”. “No podemos seguir interviniendo con un sistema de hace 43 años desbordado de causas y falto de personal. Algo inaudito para la situación que estamos viviendo”, sentenció.

Al respecto, pidió la constitución de una “Policía Judicial Provincial con dependencia del poder judicial y a disposición de los fiscales para la investigación de casos, un punto pendiente de la reforma del código procesal penal en Santa Fe”.

“La mafia usa a Rosario como punto neurálgico. En Rosario no se produce droga, no se cocina droga. En Rosario no se producen armas, no se producen balas. Las drogas, las armas y las balas llegan por esas rutas y por esa hidrovía atravesando miles de kilómetros sin que nadie las controle”, expresó el titular del Ejecutivo local.

"Esas drogas, esas armas, esas balas son las que matan a nuestra gente. No vamos a parar de exigir que se controlen todas las vías de acceso, porque es imprescindible para cortar la economía delictiva", indicó.