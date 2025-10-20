La secretaria Electoral Nacional de Santa Fe, Magdalena Gutiérrez, aseguró que “está todo listo” para las elecciones del próximo domingo 26 de octubre, en las que la provincia renovará nueve bancas de diputados nacionales. En diálogo con el programa De 12 a 14 de El Tres, informó que ya comenzó la entrega de materiales al Correo Argentino, que será el encargado de distribuirlos a los centros de votación durante el sábado.

“Estamos cerrando ahora el tema de autoridades de mesa. Tenemos confirmado un 70%, así que apelamos a la responsabilidad de todos los convocados para que se presenten el domingo a las 7.15 en los establecimientos de votación”, señaló Gutiérrez. La funcionaria remarcó la importancia del rol de las autoridades de mesa para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral.

Por primera vez en la historia de la provincia, una elección nacional se realizará bajo el sistema de boleta única. “En la boleta van a estar los cinco primeros candidatos de cada lista y la foto de los dos primeros. Si alguien quiere conocer la lista completa, habrá un afiche con los nueve titulares y los seis suplentes”, explicó la secretaria electoral, destacando que el nuevo formato apunta a mayor transparencia y agilidad en el proceso.

En ese sentido, Gutiérrez anticipó que se espera una votación sin demoras: “Entendemos que no deberíamos tener inconvenientes el domingo, que tendría que ser una elección ágil. Vamos a tener dos cabinas de votación por mesa, por lo que no se van a generar filas ni problemas con el robo de boletas”, afirmó.

Consultada sobre las denuncias recientes por publicidad electoral, la funcionaria confirmó que se dispuso el cese preventivo de algunas campañas. “Por medidas cautelares se decidió suspender esas publicaciones. Luego continuará un proceso judicial para determinar si hubo alguna falta o delito. La medida busca evitar confusiones en el electorado tan cerca de la elección”, explicó.

Con la logística avanzada, las boletas distribuidas y las autoridades de mesa prácticamente designadas, desde la Secretaría Electoral confían en que la jornada del domingo se desarrollará con normalidad en toda la provincia. “La expectativa es que sea un proceso ordenado, transparente y rápido”, concluyó Gutiérrez.