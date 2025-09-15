El próximo 19 de septiembre se llevará a cabo en la ciudad de Rosario la cuarta edición de las Jornadas “Ambiente y Justicia Social”, cuyo eje será “El Cuidado de la Casa Común frente al Saqueo Libertario”.

El evento es organizado por el Instituto Juan Domingo Perón del Partido Justicialista de Santa Fe y contará con la participación de expertos, especialistas y referentes políticos que, a través de conferencias y espacios de debate, abordarán un tema de creciente relevancia en la agenda pública actual. El propósito es generar, en conjunto con la comunidad y diversas organizaciones, instancias de reflexión y propuestas concretas que vinculen el desarrollo productivo con la defensa del ambiente y los bienes comunes.

Programa de actividades

Las jornadas se desarrollarán en el Complejo Cultural Atlas (Mitre 645) y darán inicio el viernes a las 17 hs con la ceremonia de apertura. A lo largo del encuentro se presentarán las siguientes actividades:

Panel “10 años de Laudato Si. El Cuidado de la Casa Común frente a la Destrucción Planificada del Antiproyecto Libertario”, con la participación de Silvina Frana, Marcelo Terencio y Juan Manuel Pla.

Panel “Comunidad Organizada. Una mirada prospectiva sobre el ambiente y la justicia social”, que reunirá a Convencionales Constituyentes y autoridades de gobiernos locales, con instancias de trabajo colectivo en mesas temáticas:

Ordenamiento Ambiental del Territorio

Autonomías Municipales

Modelos Productivos, Ciencia y Tecnología y Transición Energética

Agua y Recursos Hídricos

El Mundo del Trabajo

Salud y Adicciones

Las mesas de trabajo estarán coordinadas por Franca Bonifazzi y María Cortopassi.

La jornada concluirá con la Conferencia de Cierre: “El Futuro del Ambiente y la Justicia Social”, a cargo de Daniela Vilar (Ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires), Homero Bibiloni (ex Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación), Beatriz Domingorena (ex Secretaria Nacional de Política Ambiental) y Claudio Vizia (autor de Perón Verde). El cierre incluirá además una intervención cultural y un ágape de camaradería.

Acceso e inscripción

La participación es gratuita y requiere inscripción previa. Toda la información, el programa completo y el formulario de inscripción se encuentran disponibles en: https://institutojdp.com.ar/iv-jornadas-ambiente-y-justicia-social/ y en las redes sociales del Instituto Juan Domingo Perón (@institutojdp).

Declaraciones

Para Pablo Scolari, director del Instituto, el evento representa “un desafío y un gran compromiso con el Cuidado de la Casa Común señalado por el Papa Francisco, continuidad sin fisuras del mensaje ambiental del General Perón (21/02/1972), donde se encuentran cifrados el futuro de nuestra Patria y de nuestro pueblo”.

