Claudia Fleitas quiere llegar al Concejo municipal de Rosario para asegurar la representatividad genuina de la ciudad profunda, de los barrios y los problemas que a diario enfrentan quienes lo habitan. Es la primera precandidata en la lista Somos Rosario, dentro del frente Unidos, que se presenta este domingo en elecciones. La acompañan otros nombres con inserción comunitaria, como Alejandro Zárate y Cristina Leguiza.

Pero también, por su experiencia con organizaciones de base, Fleitas ha sido convocada por la gestión de Pablo Javkin hace cuatro años, y hoy se desempeña como subsecretaria de Desarrollo Humano municipal.

“La representación de los barrios es algo que la política nunca debió perder: la capilaridad, la territorialidad y cercanía con la problemática verdadera del barrio, con una propuesta participativa. Los concejales no son los iluminados que vienen a cambiar… no. De donde vengo estoy acostumbrada a escuchar al otro, la participación comunitaria, así surgen propuestas muy interesantes que resuelven los problemas del territorio”, marcó Fleitas en diálogo con Leo Ricciardino, por Sí 98.9.

Así postuló que la propuesta que encarna con la lista Somos Rosario es “representar en el Concejo las organizaciones que funcionan los 365 días del año: estamos conformados por esa gente, vecinalistas, miembros de clubes de barrio". "Yo soy la primera candidata –continuó–, pero en segundo lugar está un compañero del peronismo, trabajador del Ministerio de Desarrollo Social en tiempos de gestión peronista; la tercera es una candidata de pueblos originarios con una larga historia de lucha; el cuarto es un trabajador delegado de barrido y limpieza, con dedicación al deporte infantil en barrios”, desgranó.

Fleitas antepone la inserción territorial a la estrategia actual que propicia el sistema de boleta única, de poner candidatos famosos por la televisión local o el deporte, pero carentes de experiencia militante y compromiso social.

"Nosotros competimos con mucha militancia. –enfatizó– Hace 28 años que trabajo en lo comunitario, dirijo la comparsa Los Herederos con 180 integrantes, que acaba de ganar el bicampeonato en el carnaval. Ese codo a codo, día a día, eso nos da fortaleza a la hora de plantear otra propuesta ante la bajada de carilindos, de periodistas y otros… Es momento de decir basta de aquellos que hablan de barrio sin vivir en el barrio, que hablan de trabajadores sin entender lo cotidiano del trabajador, de aquellos que hablan de problemáticas que nunca sufrieron ni sufrirán. Es hora de llegar a la representación genuina de lo territorial”.

Fleitas valora la institucionalidad que habita y todavía cohesiona la periferia. “Hay que rescatar la participación comunitaria, porque hay muchos espacios: clubes, vecinales, iglesias evangélicas, católicas, centros comunitarios que realmente ensayan propuestas interesantes y el Estado debe acompañar y estar presente. Esa será nuestra tarea si este 13 de abril nos dan la oportunidad”, señaló.

Fleitas, que además es licenciada en Trabajo Social (UNR), confía en la presencia en la calle más que en las redes. “Lo digital es una herramienta, pero no dejamos de visitar casa por casa y escuchar a los vecinos. Es lo que hago en la Subsecretaría. No se puede resolver todo, pero somos un canal y no somos inexpertos”, ponderó.

En contraste, advirtió que “la lejanía de la política le hizo mucho mal al campo popular. Y si bien hoy el clima es de individualismo, de enojo, de plata que no alcanza, también hay expresiones positivas que el Estado debe acompañar”.

“Muchos gobiernos han venido por las organizaciones sociales, y sin embargo todavía perduramos y superamos el asistencialismo y organizamos una escuela popular de música, consejería de mujeres, polos productivos. Es una experiencia rica que hay que multiplicar con ayuda del Estado. Nadie se salva solo”, concluyó.