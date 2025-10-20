La presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García, manifestó su profunda preocupación por la situación económica del país en una entrevista con Leo Ricciardino por Sí 98.9. “Estamos atravesando un momento muy delicado, y necesitamos voces en el Congreso que defiendan a nuestra provincia y a nuestro país”, afirmó la dirigente.

En ese marco, García pidió explícitamente el voto para Gisela Scaglia y Pablo Farías, candidatos de la lista Provincias Unidas, como “las únicas personas que van a representar y defender a Santa Fe en el Congreso de la Nación”. Según indicó, la alternativa para el 26 de octubre es Provincias Unidas, “una opción con el trabajo y la sensibilidad que Argentina necesita para salir adelante”.

La legisladora criticó además la política económica del gobierno nacional, denunciando que “plataformas extranjeras están afectando nuestra industria” y que la Argentina muestra una “debilidad total”, con una supuesta sumisión del presidente Javier Milei a Estados Unidos, lo que genera un trato despectivo hacia el país.

“Necesitamos voces en el Congreso que devuelvan seriedad y que defiendan a nuestra provincia. Milei le soltó la mano a los más necesitados, a los jubilados y a los científicos, y eso me da bronca”, expresó García, cuestionando la orientación de la actual gestión hacia los sectores más vulnerables.

La presidenta del cuerpo legislativo también apuntó a las políticas fiscales del gobierno: “El presidente se pone en víctima diciendo que la oposición quiere romper el equilibrio fiscal, pero no le tembló el pulso para otorgar retenciones cero a un puñado de agroexportadores, dejando de lado a nuestros productores”, remarcó.

Para cerrar, García hizo un llamado a la participación: “Necesitamos voces valientes que defiendan a Santa Fe. La provincia no puede quedarse sin representación, y cada voto cuenta para garantizar que nuestros intereses sean escuchados en el Congreso de la Nación”.