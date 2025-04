La presidenta de la Cámara de Diputados provincial (reelegida recientemente), Clara García, respaldó la decisión del gobierno provincial de fijar el inicio del debate por la reforma constitucional el próximo 14 de julio, al considerar que tendrá lugar entre las elecciones provinciales y nacionales. “Esa ventana hay que aprovecharla”, aseguró.

Además de un repaso por los temas que más le interesan tratar a los referentes del frente Unidos, García se refirió a los cruces partidarios en la última campaña electoral y advirtió sobre el tono de la disputa. “Hay algunos candidatos locales que están copiando el clima de época, dejemoslo para el autor principal”, señaló en clara alusión al espacio de Javier Milei.

En diálogo con Si 98.9, dejó algunos conceptos sobre la coyuntura política

Inicia la convención constituyente

Es una fecha pertinente, que nos da tiempo para escuchar otras voces, contemplar miradas profesionales en todos los ámbitos. Hay mucho por hablar, va a ser una maratón participativa.

La fecha es estratégica porque va a ser entre las elecciones de junio en Santa Fe y las nacionales de octubre. Esta ventana democrática hay que aprovecharla.

Qué le interesa debatir a Unidos

Hay que transparentar la política. Arrancar sesiones en mayo no cuadra con estos tiempos, tener fueros tampoco. Eso por la reforma en sí de la política, pero también hay que pensar en una nueva Justicia, no en esta Justicia de otros tiempos. La constitución nombra la seguridad solo en términos de seguridad social, hay que cambiarlo.

Baja participación en las últimas elecciones

Ha venido bajando y ocurre más aun cuando no se trata de cargos ejecutivos. Además, enganchada con las Paso, algunas personas no sienten lo miso. Como políticos tenemos que re pensar como volver a entusiasmar a la gente y defender una democracia que costó mucho.

Exigencias de la sociedad

La sociedad rosarina es exigente y está bien, eso permite que la política sea mejor. La batalla contra la inseguridad nunca hay que darla por ganada. Si bien los valores bajaron drásticamente hay un un mundo del delito agazapado y la tarea continúa.

Personajes de la política

Es un clima de época en el que la gente se expresa, hay que hacerse cargo. Ahora bien, elegir una persona famosa, en muy pocos casos soluciona las cosas. Con eso no quiero decir que hay profesiones vedadas, pero hay que tener vocación colectiva de servicio.

Milei

Me preocupa el gobierno nacional, pero me preocupa que no se sienta una preocupación por la falta de respeto.

Hay algunos candidatos locales que están copiando el clima de época, dejemoslo para el autor principal, ojalá no haya quienes lo imiten en eso. Entiendo la desazón de que la política no haya dado respuestas, pero es peligroso porque hay una enorme falta de respeto.