La diputada provincial del socialismo Clara García defiende la participación del partido de la rosa en una coalición con el macrismo y el radicalismo de Juntos por el Cambio con su certeza de que les urge retornar al gobierno para “no perder ni un minuto más luego del retroceso de estos años de gestión Perotti, el gobierno más conservador a pesar de su trayectoria justicialista”, dijo. Es que –entiende– al PS le toca ese camino, a pesar de muchas resistencias internas, o quedarse al margen de la disputa electoral y comentar la realidad. “No nos enseñaron a ser testimoniales”, sostuvo.

La legisladora, viuda de Miguel Lifschitz y acaso probable precandidata a gobernadora para las PASO del 16 julio, dijo en diálogo con Leo Ricciardino, por Sí 98.9, que el PS tiene “la responsabilidad” de ser gobierno. Lo explicó así: “Cuando voy a un barrio muy humilde y veo una zanja de agua servida y un niño al lado sin posibilidades, cuando veo que Santa Fe fue la provincia con menos días de clase en 2022, cuando veo una violencia sangrienta sin plan que la contenga siento que el socialismo tiene una responsabilidad mayor en ser gobierno y eso define la disyuntiva”, alegó al responder sobre el desencanto de militantes socialistas ante el rumbo que eligió la conducción partidaria de integrarse en coalición con el macrismo.

García habló luego de una reunión desarrollada el sábado en Vera, donde abrevaron referentes del PS, la UCR, el PRO, GEN y el javkinismo. Todas las vertientes de la coalición opositora, menos la que transita Maximiliano Pullaro, el primero en postularse como precandidato a gobernador.

“Fue una reunión con los que venimos trabajando, un amplio sector del radicalismo, el PDP partido tan amigo, el GEN, Creo de Pablo Javkin, y otros partidos con los que se está transitando un camino, como Juntos por el Cambio”, dijo al fin.

“Muchos en política tenemos tanta convicción que con generosidad superamos algo que sería más cómodo como quedarnos en la charla de café, la crítica pura, pero nuestra provincia necesita una propuesta diferente. El gobierno de Perotti ha sido el más conservador aun viniendo de una trayectoria justicialista. Y la falta de mirada social y humana de su gobierno hizo que otros partidos le pusiéramos el pecho a gobernar”, señaló.

En consecuencia, García consideró que “el socialismo siempre ha sido motor de síntesis, de búsqueda de consenso. Lo hicimos tomando nuestro tiempo, y no armar lo más fácil como sería un punteo de lista y ver a quién le toca qué cargo. Sino armar un programa de gobierno que respetaremos después de las PASO del 16 de julio una vez que la gente decida”.

La legisladora rosarino afirmó que “el socialismo tendrá candidatos y candidatas propias en todas las categorías y en toda la provincia. Lo programático es fundamental. Quienes sean candidatos o candidatas deben proponerse menos estridencias, menos frases hechas y menos improvisación. Después de estos años de retroceso, no se puede perder un minuto más. Quien se siente en el sillón del Brigadier en diciembre debe tener un programa de gobierno, equipos sólidos, y trabajar 7x24, cosa que muchos no han hecho”, deslizó al comentar la emergencia de la senadora y ex panelista de TV Carolina Losada como candidata de JxC para disputarle la interna a Pullaro.

García recalcó la pertinencia del frente de frentes, y la participación socialista en él. “No nos enseñaron a ser testimoniales. Binner, Estevez Boero también tomaron decisiones complejos, fui testigo de cuando nos dimos la mano con Natale y con Usandizaga. Hermes tenía la convicción de que unidos en una mesa nuestros proyectos sociales, humanos, responsables, iban a imponerse. Claro que hoy la mesa no tiene una cabecera, es más redonda y la conducción hay que ganarla. Por ahora estamos en acordar un programa de gobierno. Pero todo lo que prometimos lo hicimos, y con transparencia”, afirmó.

