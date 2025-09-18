En un contexto de crisis que golpea de lleno al sistema científico, los becarios y becarias del CONICET, que representan casi la mitad del personal del organismo, se plegaron a la marcha federal por la salud y la educación realizada este jueves para denunciar una situación que calificaron de "extrema gravedad".

"La angustia es total", confesó el doctor en Física e investigador posdoctoral en el Centro de Investigación de Métodos Computacionales, Jorge Caram, que además integra el colectivo Becarixs Santa Fe, para describir un “panorama desolador” que afecta tanto al CONICET como a la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica.

Es por ello que trabajadores y científicos de dichos espacios se movilizaron este miércoles junto a miles de personas hasta el Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral, en la ciudad de Santa Fe, para sumarse a la marcha federal universitaria replicada en todo el país.

En diálogo con Rosario Plus, Caram señaló los motivos de su adhesión. En primer instancia, explicó que el desfinanciamiento provocó una "pérdida enorme de recursos humanos y de líneas de investigación que llevan muchos años cultivarlas y desarrollarlas". Según el investigador, se registraron 4.148 bajas en el sistema científico nacional, y advirtió que "volverlas a reconstruir nos va a llevar décadas".

Además hizo notar que la precariedad salarial es otro de los puntos más graves de la situación, al detallar que los becarios del CONICET cobran alrededor de un millón de pesos por una carga horaria de 40 horas semanales.

"Ninguno logra cubrir los gastos de vida", afirmó, agregando que la situación de los becarios de la Agencia es "aún más grave" porque sus ingresos están "congelados desde hace más de un año".

Caram hizo notar en este punto la parálisis de la partida de 53 millones de dólares proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinada al desarrollo de la ciencia y tecnología en el país, al denunciar que esos fondos "se encuentran en cuentas oficiales sin, a la fecha, pruebas de haber sido ejecutados". “El Gobierno no da ninguna explicación sobre qué se hizo con ese dinero, dónde está, por qué está pisado”, planteó.

Caram describió así una situación "sin precedentes en la historia del CONICET" que afecta a 850 jóvenes investigadores que "pasaron por todas las etapas previas de formación exitosamente". Sin embargo, sus ingresos a la carrera científica están "frenados", lo que implica una “pérdida salarial y de derechos laborales”.

La política aplicada por la administración del presidente Javier Milei “trunca la carrera científica e impide seguir desarrollando nuestras líneas de investigación adecuadamente”, explicó el investigador. También resaltó que esta paralización ocurre mientras 400 personas se jubilaron del sistema científico, "y en el CONICET no entró ninguna persona para renovar el staff".

En la ciudad de Santa Fe, la movilización incluyó una marcha desde Canal 13 hasta el Rectorado, donde se realizó un multitudinario acto. “Buscamos ponerle un freno a los vetos de Milei”, explicó Caram y concluyó con la importancia de que "el poder legislativo haya tenido la claridad para defender nuestros tres grandes pilares del país como son la educación, la ciencia y la salud públicas".