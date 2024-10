El diputado nacional por Santa Fe Gabriel Chumpitaz (PRO) anticipó que apoyará el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, y disparó polémicos argumentos en ese sentido.

El legislador, alineado hoy con los designios que marca el Ejecutivo nacional, habló en Sí 98.9. Justificó el veto decretado por el presidente Javier Milei en pos de “continuar con el plan de estabilización económica, déficit cero y control inflacionario”.

La ley que Milei quiere derogar compromete solo el 0,14% del PBI. Lo mismo que representa lo que el fisco deja de recaudar por haber eximido del impuesto a los Bienes Personales a los sectores de mayores ingresos.

“Cuando hablamos de una erogación, tiene que explicarse de dónde saldrá esa partida, y últimamente no se ha previsto eso”, argumentó Chumpitaz en diálogo con el programa Good Morning Casta.

El bloque PRO tendrá voto diverso a la hora de tratar el veto presidencial, pero el ex concejal rosarino anticipó su aval al criterio libertario. Con todo, aseguró que él también defiende la universidad pública. “Lo que se quiere es cortar las cajas políticas: la universidad está para formar profesionales, no para hacer política, para eso están los partidos. La universidad es para estudiar, y los que están en los centros de estudiantes lo están para hacer política, no para estudiar”, aseveró en su modo de análisis.

Chumpitaz repitió las críticas formuladas desde el Gobierno, que ya en los últimos días desmintieron distintas voces universitarias. La supuesta falta de auditorías, que hay menos estudiantes de lo que se declara, etc. “Los graduados son cerca de 68.000 en los últimos años, pero el ratio de alumnos inscriptos, 1,8 millón, es muy malo”, señaló en tren de justificar el desfinanciamiento de las universidades. “Por qué tenemos que bancar todos los argentinos a los que se la pasan en la universidad y no se gradúan”, lanzó.

