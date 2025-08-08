A partir de una resolución oficial, Chile dejará de importar carne ovina y toros desde la Patagonia argentina, medida que afecta exportaciones por unos 30 millones de dólares anuales. La decisión responde a un cambio reciente en la política sanitaria argentina que encendió alertas en el país vecino.

El conflicto comenzó cuando el Gobierno argentino habilitó el movimiento de carne bovina con hueso desde la zona norte hacia regiones del sur que hasta ahora eran consideradas libres de fiebre aftosa sin vacunación. Este estatus, clave para las exportaciones, era un requisito excluyente para ingresar al mercado chileno.

Las autoridades sanitarias de Chile temen que la modificación incremente el riesgo de reintroducir el virus de la fiebre aftosa, enfermedad altamente contagiosa que puede generar graves pérdidas económicas. Por eso, mediante la resolución Nº 5952/2025, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) revocó el reconocimiento de parte del territorio argentino al sur del río Colorado como zona libre de fiebre aftosa sin vacunación.

La medida suspende la importación de cualquier animal o producto de origen animal que requiera esa certificación sanitaria, afectando zonas específicas de Neuquén y Río Negro.

En Neuquén, se pierde el estatus en todo el territorio al norte del río Barrancas y al este del límite con Río Negro, salvo un área triangular delimitada por el río Limay y las rutas provinciales 17 y 7. En Río Negro, la suspensión alcanza toda la margen sur del río Negro, con algunas excepciones como el Valle Azul y tramos de la traza entre Pomona, El Solito y San Antonio Oeste.