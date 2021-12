Dirigentes de la CGT y CTA anunciaron hoy que se presentarán como querellantes ante la Justicia y que recurrirán a la Organización Internacional del Trabajo tras repudiar la estrategia de armar causas contra sindicalistas reflejada en el video en el que el exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, habla de una “Gestapo” para “terminar con los gremios”.



El anuncio fue realizado este jueves por el cosecretario general de la CGT, Pablo Moyano, junto con el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, quienes estuvieron acompañados por una veintena de gremialistas de ambas centrales, en el marco de una rueda de prensa conjunta.



"Vamos a presentar y hacer todas las denuncias en la Justicia nacional y en la OIT”, confirmó Moyano al canal de noticias C5N, mientras que en la conferencia responsabilizó a Mauricio Macri y a María Eugenia Vidal por el armado de un plan de persecución que "no fue hacia dos o tres dirigentes, sino que el objetivo era destruir el movimiento obrero", denunció.



“¿Qué diferencia hay entre (Marcelo) Villegas y el exministro de Trabajo de la dictadura militar Horacio Liendo, si en el '76 desaparecían las comisiones internas?, se preguntó Moyano en el contacto con la prensa que se realizó en la sede de la CTA de los Trabajadores, de Piedras al 1000.



En el pronunciamiento conjunto, tanto los dirigentes de la CGT como los de CTA coincidieron en que lo que muestra el video de junio de 2017, que contiene la grabación de un encuentro en una sede del Banco Provincia de La Plata, es de "inusitada gravedad” y equipararon esas prácticas con acciones de la última dictadura cívico-militar.



Yasky, gremialista de la CTA y diputado nacional por el Frente de Todos, evaluó que los dichos del exministro Villegas sobre la necesidad de crear una 'Gestapo' para embestir contra los gremios implican “la orquestación de un operativo para perseguir al sindicalismo e iniciar causas”.



“Se habló de la necesidad de una Gestapo para confrontar con el movimiento sindical y eso le da inusitada gravedad al hecho. Esto no puede quedar impune ni pasar como un hecho menor”, exigió Yasky.



En tanto, Vanesa Siley, diputada nacional (FdT) y representante de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales, indicó que la gestión de Cambiemos montó “este aparato de persecución como lo hizo la dictadura” y calificó lo ocurrido como “una barbaridad”.



“Si no llenaban las tapas de diarios con presos y presas no hubieran podido tomar la deuda externa que tomaron ni endeudarnos, ni bajar el poder adquisitivo como lo hicieron”, apuntó.



A su turno, Mario Manrique, secretario adjunto del gremio mecánico SMATA y secretario gremial de CGT, adelantó que esa central obrera, junto con la CTA, "estará en todas las instancias para que la Justicia se expida lo más rápido posible" sobre la estrategia del armado de causas que quedó registrada en el video.



Además, Manrique consideró que “estas son las formas y herramientas que utiliza el PRO y la derecha más rancia de la Argentina para lograr su objetivo”.



Desde el Suteba, su secretario general, Roberto Baradel, sostuvo que hubo “un plan sistemático" para perseguir trabajadores y responsabilizó de todos esos hechos a “Vidal y a Macri”.



“A los que no nos podían procesar nos perseguían y amenazaban. Hacían un linchamiento mediático”, concluyó.

