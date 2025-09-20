La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a criticar el modelo económico del Gobierno nacional, tras la intervención del Banco Central en el mercado cambiario, e ironizó: “¡Qué olor a default!“.

“¡Che Milei! ¡Que olor a default!... Te fumaste más de mil millones de dólares en apenas dos días... “economista experto en crecimiento con o sin dinero”, expresó la expresidenta en su cuenta de X durante la mañana del sábado.

La ex mandataria apuntó directamente contra el ministro de Economía, Luis Toto Caputo que una vez más repite las políticas que ya llevó adelante durante la gestión de Mauricio Macri. Se burló de la promesa de "vender hasta el último dólar en el techo de la banda", asegurando que la única banda que existe es "'La banda del carry trade' del Toto Caputo que, por segunda vez, se están llevando puesto el país".

La dirigente también sindicó a Federico Sturzenegger como "partícipe necesario del endeudamiento y vaciamiento financiero del país" en tres ocasiones, y dijo que Caputo "logró hacer exactamente el mismo desastre, dos veces, y en tan sólo siete años".

Por si esto fuera poco, cerró con una referencia directa a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, señalada como presunta beneficiaria de coimas: "Lo de tu hermana cobrando coimas del 3% de los remedios a los discapacitados es un auténtico hit musical internacional… ‘Alta coimeraaaaa… Karina es alta coimeraaaaa…’ ¿No lo escuchaste?", aludiendo a la canción que se volvió viral y fue entonada incluso por diputados del peronismo en el Congreso tras el rechazo a los vetos sobre el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica.