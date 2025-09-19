Fernando Cerimedo, ex estratega comunicacional de La Libertad Avanza, prestó declaración ante el fiscal Franco Picardi en el marco de la causa que investiga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según su testimonio, Diego Spagnuolo, ex director del organismo, le habría contado que informó a Javier Milei sobre las maniobras irregulares relacionadas con pagos a la droguería Suizo Argentina.

Durante su declaración, Cerimedo detalló que Spagnuolo se quejaba por los sueldos bajos y le relató los primeros contactos con la empresa mencionada en los audios difundidos públicamente. Según el relato, en enero de 2024 Spagnuolo se reunió con todas las droguerías para comunicar el nuevo sistema de cotizaciones, y en mayo de ese año recibió un llamado de Suizo Argentina que mencionaba porcentajes de los fondos que, según se señalaba, iban directamente a la Casa Rosada.

El ex asesor también explicó que Spagnuolo le informó sobre encuentros con Milei, quienes supuestamente se indignó al enterarse de los hechos. Además, precisó que el ex funcionario era cercano a la vicepresidenta Victoria Villarruel y que los supuestos pagos eran gestionados por Lule Menem, vinculando el esquema a prácticas iniciadas durante la gestión de Pablo Atchabahian.

Cerimedo agregó que, tras la publicación de los audios en medios de comunicación, Spagnuolo se habría enfrentado con Pettovello y que Lule Menem lo excluyó de eventos oficiales, como la presentación del Presupuesto 2025. En paralelo, la investigación revisa registros electrónicos, pericias y accesos a barrios privados, buscando determinar la magnitud de las maniobras denunciadas.

El expediente involucra a figuras del entorno gubernamental, incluyendo a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, quienes son mencionados en relación con el supuesto reparto de retornos económicos vinculados a la adquisición de medicamentos por parte de la droguería Suizo Argentina. La causa comenzó tras una denuncia del abogado Gregorio Dalbón y se nutre de audios, documentos y pruebas electrónicas que siguen bajo análisis por la Justicia.