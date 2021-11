El primer candidato a concejal por el Frente de Todos, Lisandro Cavatorta, sufragó a media mañana en la Escuela N° 468 Luis Laporte, de 1° de Mayo al 1000. "Es un momento de alegría, todas las elecciones son importantes y esta es algo especial para mí. Debemos transmitir esperanza y celebrar la posibilidad de elegir, porque cuando no podemos elegir, otros lo hacen por nosotros. Ejerzamos este derecho para seguir creyendo", definió a la salida del centro de votación.

"En Rosario es momento de creer en algo todos juntos, al mismo tiempo. Espero los resultados con ansiedad, pero con confianza porque durante estos meses sentí el acompañamiento de los rosarinos. La gente que me vio venir a los barrios en este tiempo me decía que no estoy yendo sólo en campaña, sino que estoy volviendo y eso es muy gratificante", continuó Cavatorta.

Por último, el candidato a concejal agradeció "a todas y todos los militantes que fueron 'concejales de la calle' acercando a los rosarinos nuestras propuestas".