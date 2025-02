“Ya funcionan en otras ciudades. Con estos camiones tapas 5 veces más rápido un bache. O sea, más rápido, más eficiente, más baches tapados por día. Menos cortes y desvíos, menos caos de tránsito, menos molestia al vecino, menos costos de mano de obra”, señaló el concejal Lisandro Cavatorta, autor de la iniciativa que apunta a direccionar la recaudación municipal de fotomultas y tasa vial.

La propuesta le pide al Municipio que, con esos recursos adquiera camiones que mejoran notablemente los tiempos de bacheo. Ya funcionan en otras ciudades de la Argentina con buenos resultados. La iniciativa busca quintuplicar el bacheo en la ciudad, reducir los tiempos de obra y, sobre todo, minimizar las molestias que sufren los vecinos a causa de los cortes de tránsito, la reducción de calzadas y los desvíos del transporte público.

“Primero lo urgente, primero lo básico. Por supuesto que hay que pavimentar o repavimentar calles, pero el ritmo es lento y se paran mucho las obras generando un caos de tránsito. Hay que quintuplicar la velocidad del bacheo en Rosario. La gente me dice que prefiere que le tapen el bache rápido a esperar el pavimento definitivo que nunca llega. Yo digo “la dos cosas y al mismo tiempo”. Pavimento definitivo para toda la ciudad, estés cerca o lejos del Monumento. Pero también bacheo exprés. Rápido. Eficiente e inteligente. Para eso existe la tecnología. No en la Nasa sino en la Ciudad de Buenos Aires, Comodoro RIvadavia en Chubut o Guaymallén en Mendoza, donde ya se usan estas máquinas”, expresó Cavatorta

La iniciativa se inspira en experiencias similares de distintas ciudades, donde la incorporación de tecnología avanzada en el mantenimiento vial ha demostrado ser efectiva. Se trata de camiones o máquinas especiales que realizan tareas de bacheo y reparación del pavimento de manera ágil, reduciendo los tiempos de trabajo, los costos de mano de obra y los cortes de tránsito.

“Se puede multiplicar por 5 la velocidad del bacheo en la ciudad, solo hay que copiar lo que hacen otras ciudades. Para eso hay que incorporar las nuevas tecnologías en este rubro. Camiones de bacheo expréss que tapan un bache en menos de media hora y que no requieren más de 2 o 3 operarios. Y que sean del Municipio, gobierne quien gobierne. Pavimenta el privado y con los tiempos acordados en los pliegos licitatorios. Pero el bacheo fue, y tiene que volver a ser, una responsabilidad directa del gobierno municipal.”- señaló Cavatorta

La propuesta apunta a que el Municipio optimice los tiempos y costos en la reparación de calles mediante la incorporación de camiones especiales que transportan asfalto y lo mantienen a una temperatura apta para su manipulación. Estos vehículos son operados por dotaciones reducidas de personal, quienes, gracias al uso de sistemas y tecnologías de última generación, pueden reducir hasta en una tercera parte el tiempo y el costo de los arreglos.

Hace un año, la Municipalidad anunció un plan de reparación y mejoramiento de calles, que comprendía la intervención de apenas el 1,7% de las cuadras de la ciudad, es decir, unas 200 cuadras de las casi 17.500 que tiene Rosario.

Sobre esto, dijo Cavatorta que “hay cuadras que se repavimentan cada 2 años y hay baches que esperan hace 10. Entre la falta de gestión y las lluvias, no va a haber calle de Rosario sin un bache. La mayoría hace años que están y la gente ya se cansó de reclamar. No hay amortiguador que aguante. Hay que tapar mucho más rápido los baches de la ciudad estén donde estén. ”

Desde abril de 2024 rige una “tasa vial” en la ciudad. Se trata de un recargo del 1,6% por litro de combustible (nafta, diésel, gasoil) adquirido en estaciones de servicio de Rosario, que actúan como agentes de recaudación. Según lo informado en su momento los fondos recaudados no ingresarían a Rentas Generales, sino que serían destinados exclusivamente a obras de pavimentación, reparación y bacheo.

“El municipio nos cobra cada vez que cargamos nafta para un plan de repavimentación. Nos cobra fotomultas también. Que importante sería que ese dinero vuelva en mejores servicios para la gente. No le pedimos que haga un hospital, un acueducto o un estadio… le pedimos que tapen los baches de la ciudad mucho más rápido para molestar lo menos posible a los vecinos. Vamos, no es mucho pedir me parece. Es algo básico que tiene y debe hacer un municipio. Como poner baños públicos, arreglar las veredas o cambiar las lamparitas. El tema es que hoy Rosario necesita urgente, resolver lo básico”, concluyó Cavatorta.