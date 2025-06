La condena a Cristina desató un conjunto de reacciones en todo el país. Rosario no fue la excepción. El impacto de la noticia resonó en la ciudad y generó posicionamientos en todo el espectro político local.

En una declaración realizada este martes, Javkin abordó el impacto del tema Cristina en la ciudad El Día de la Bandera es el acto más sagrado que tiene la ciudad. Espero que a nadie se le ocurra arruinar esta conmemoración. La expresión política es legítima, por supuesto, pero el Día de la Bandera no se toca. No jodan con Rosario. Costó mucho empezar a vivir las cosas lindas”

Las palabras del Intendente no fueron bien recibidas por el justicialismo. El concejal Lisandro Cavatorta, salió a cruzarlo fuerte, criticando además la situación de la ciudad bajo el gobierno de UNIDOS “Lo único que arruina el Día de la Bandera, es la gestión amarga de Javkin. Mejor ocúpese de la ciudad, Intendente”. El concejal entiende que lo que hace Javkin es una amenaza y una provocación sin sentido “El intendente hace un rato largo que está un poco escondido. Se ve que la gestión no viene muy bien y ha decidido aparecer ahora para ver si rescata algo de todo esto. Las prioridades de quien dirige el ejecutivo municipal están en provocar y amenazar, y no en la realidad de Rosario y sus barrios”

Cavatorta también se posicionó en torno a la decisión de la justicia de condenar a Cristina: “Nunca se buscó la verdad. ¿En serio alguien puede pensar que esta justicia es ciega? En serio se puede pensar que la Corte es independiente del poder político y económico? La balanza siempre se inclina para el mismo lado. Impunidad para los amigos y proscripción para los que se meten con sus intereses. Defender al pueblo contra el poder real siempre trae problemas, banco a quienes lo hacen, más si es una mujer valiente”

En Rosario, el acto de respaldo a la ex presidenta se realizará a las 17 hs, y se concentrará en la plaza 25 de mayo