Cavatorta, en contra: "Un boliche en cualquier lado no le sirve a nadie"

El concejal Lisandro Cavatorta no acompañó la nueva ordenanza de nocturnidad y expuso su mirada sobre la propuesta que resultó aprobada, e insistió con su proyecto de zonas exclusivas aisladas de los vecinos.

“Intentamos encontrarle la vuelta al conflicto entre derecho al descanso y derecho al esparcimiento pero en el tema boliches no hay manera. Esta ordenanza aprobada permite que se instale un boliche bailable en cualquier lugar de la ciudad y eso no le sirve a nadie. Tenemos otra mirada de cómo debe ser la noche rosarina.” indicó el Concejal Cavatorta.

“Lo dijimos hace un año y medio, “el problema es el afuera de los boliches”. Mis colegas piensan que no, que el problema también es él adentro. Yo digo que el problema es el afuera, porque el “adentro” es una “discusión”, es regular el interior, dónde va la salida de emergencia, la capacidad, los matafuegos, si se baila o no, la higiene, los patovicas, etc", sostuvo.

Para el concejal “el problema es el afuera porque primero para bailar se necesita música fuerte, mucho más fuerte que el volumen de la voz”.

"Para descansar, se necesita que no haya ruidos molestos, ni música fuerte, ni vibraciones en las paredes, ni gritos, ni bocinazos, ni hablar de peleas y todo lo que sabemos que pasa a la salida de los boliches. Entonces el problema es el entorno, el antes y sobre todo el después del boliche, y la ordenanza que se aprobó no contempla esta mirada, al contrario, amplía a toda la ciudad este problema que todos reconocemos.”

“El Estado deja de hacer de Estado con esta ordenanza. Delega todo en el privado, en los empresarios y en los vecinos", afirmó el Presidente del Bloque Justicialista en el Concejo.

La propuesta

Respecto de cómo debería ser la noche en la ciudad, el Concejal adelantó que “tenemos otra mirada de la nocturnidad, más integral y profesional. Hay que encontrar un equilibrio entre la rentabilidad empresaria, la diversión y el descanso.

“Previsibilidad en la inversión y seguridad en la diversión”, propone. Hace casi dos años presentó un proyecto para generar Zonas de Entretenimiento Nocturno (ZEN). Las zonas ZEN son espacios que promueve el municipio en distintos lugares de la ciudad donde se concentran boliches bailables, bares, pubs o se hacen recitales, alejados de cualquier casa o edificio, de hospitales, escuelas y geriátricos. Las zonas ZEN son también espacios de esparcimiento controlados y seguros, con buena iluminación y videovigilancia, preparados para emergencias en salud, con estacionamiento y acceso al transporte público.

“En definitiva, para que la industria del entretenimiento nocturno progrese hace falta una planificación más profesional y eficiente, que tenga en cuenta tanto a los que quieren salir, como a los empresarios y a los vecinos. Otras ciudades lo están haciendo. Lo volvemos a decir: no hay entretenimiento nocturno sin noche, no hay noche sin seguridad y no hay seguridad sin prevención y control” concluyó Lisandro Cavatorta.