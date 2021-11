El candidato a concejal por el Frente de Todos, Lisandro Cavatorta, propuso que los ediles tengan mayor presencia en los barrios y trabajar los problemas que “le importan a la gente”. “Quiero entrar al Concejo pero no para quedarme en la oficina, sino para salir e ir al encuentro de los vecinos y sus problemas”, aseguró en el marco de un debate televisado que tuvo lugar este jueves en Canal 3.

Al mismo tiempo, reclamó que “la Municipalidad se ocupe de lo que se tiene que ocupar y deje de poner excusas, no es necesario ser una ciudad autónoma para por lo menos limpiar los barrios, podar los árboles y controlar mejor”. El candidato del Frente de Todos se mostró como una opción innovadora con un perfil de “concejal con más territorio y menos escritorio”.

En su presentación, Cavatorta recordó que “en el último debate a concejales los candidatos contaron 29 propuestas, de las cuales solamente 1 ejecutó el intendente; hay algo que no funciona bien, y eso hay que modificarlo, yo quiero cambiar la forma de trabajar de los concejales, teniendo mayor presencia en los barrios y gestionando la solución a los problemas concretos de la gente”.

Por otro lado, subrayó que “es momento de empezar a pensar la ciudad que queremos, de dejar de administrar la ciudad y empezar a transformarla. En el 2007 cuando se inauguró el nuevo HECA. Esa ciudad del HECA, del CEMAR, de los balcones al río, del Congreso de la lengua, que nos puso orgullosos y que tenemos que seguir defendiendo. Yo siento como periodista y como rosarino que después de ahí la ciudad no supo más como construir su próxima etapa”.

“Tenemos que dejar de ser una ciudad solamente de servicios y transformarnos una ciudad productiva, Rosario tiene que ser el corazón productivo del país; y para ser esa ciudad que queremos también tenemos que transformar el rol del concejal, un concejal que atienda en los barrios y rinda cuentas, dividir a la ciudad en 28 zonas y cada uno debe atender en la zona que le toque por sorteo”, profundizó Cavatorta.

En cuanto a uno de los problemas que más la preocupa a los rosarinos, como es la seguridad, Cavatorta se preguntó: "¿Y si nos hacemos cargo cada uno de la parte que nos toca? El gobernador primero con la responsabilidad de mejorar la presencia policial, la inteligencia criminal y la prevención del delito porque hay que mejorar y no estamos bien. Los concejales gestionando soluciones y siendo el nexo entre los vecinos y las autoridades; y la intendencia poniéndose los pantalones largos y asumiendo las responsabilidades que le competen”.

“El candidato del intendente dijo el martes ‘Rosario necesita la autonomía para decidir’ —continuó Cavatorta — es momento de dejar de excusarse y empezar a hacerse cargo de la parte que le toca a cada uno; desde la gestión municipal se pueden hacer muchas cosas como aumentar la poda y escamonda; multiplicar las inspecciones a chatarrerías y lugares de compraventa; colocar mayores luminarias led en la calle; intensificar controles a motos que desde ellas se realizan la mayoría de balaceras; colocar más cámaras de videovigilancia, me alegro que en los últimos días se hayan licitado este tipo de cámaras, solo espero que no se usen para recaudar más con multas de tránsito”.

Al cierre, manifestó: “hoy no vine acá a hacer propuestas que después no se aprueban ni ejecutas, vine a decir lo que vamos a hacer con todos y todas las que me acompañan en la lista, y también con los vecinos; por eso desde el momento en que asuma voy a empezar a hacer lo que digo, atendiendo en los barrios, escuchando y sintiendo los problemas, porque para solucionar los problemas no hay que haberlos contado de lejos, hay que haberlos sentido de cerca”.

“Ninguno de nosotros somos tan importantes, los importantes son los rosarinos; yo sé lo que siente la gente, están cansados de chicanas, de peleas, de golpes bajos, de discursos y de propuestas que no se cumplen, yo no vine a prometer nada, voy demostrar lo que vengo diciendo, por eso espero a la gente el martes 14 de diciembre a las 15 horas en el Club El Ceibo (ubicado Olegario Andrade 1049) que voy a empezar a atender en los barrios, y por las redes voy a ir comunicando en que barrios estaré, la gente me dice que me va a votar, pero me preguntan si voy a poder, y yo les digo que sí, que vamos a poder”, finalizó Cavatorta.