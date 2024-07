El concejal Lisandro Cavatorta se refirió a la falta de precisión sobre las obras de cloacas y servicios básicos en el Hospital Regional Sur por parte del Gobierno provincial. Por esto, presentó en el Concejo un pedido de informe para conocer cómo y cuándo se va a dotar de electricidad, cloacas, agua y gas al lugar.

“Nos preocupa enormemente lo que escuchamos en los medios. ¿Van a hacer las cloacas después de poner el piso o las aberturas, otra vez? Porque tampoco está el piso, ¿de nuevo vamos a poner el carro delante del caballo? Para que un hospital funcione hay que enterrar caños. No hay otra manera. No hay hospital sin cloacas, ni agua, ni energía, ni gas”, afirmó el concejal Cavatorta sobre la estructura ubicada en San Martín y Circunvalación, en el sur de Rosario.

El anuncio hecho por el gobierno provincial sobre la obra del Hospital Regional Sur dejó una fuerte incertidumbre: no se especificó nada sobre el plazo para la instalación de los servicios. El secretario de Proyectos Especiales de la provincia, José Garibay, afirmó: “No tiene sentido hacer una importante inversión, como se iba a hacer de cloacas, para una obra que se va a utilizar dentro de cuatro años”, sin dar mayores precisiones al respecto.

“¿Cómo no va a tener sentido hacer una obra de cloacas para un hospital?- señaló el concejal Lisandro Cavatorta. “Fui tantas veces a investigar con Bótelos que ya ni me acuerdo la cantidad. Fuimos con el programa desde que empezó la obra hace más de 20 años y a reclamar cada vez que se paralizaba. Con Binner, con Lifschitz, con Bonfatti y Perotti”, indicó el edil, recordando sus informes periodísticos y el largo historial de gestiones que pasaron sin concluir la obra.

“Esto ya lo vivimos. Los rosarinos no queremos otro show, otra cáscara vacía con pisos de tierra sin un solo caño adentro. Lo que sabemos hasta ahora es que primero se va empezar por el entorno, las viviendas que fueron instalándose sobre todo en la parte posterior y los accesos al hospital. Pero nada de cloacas, energía o gas. Hay que hacer las cosas bien. Hacer las obras que no se ven ni suman votos pero que le cambian la vida a la gente, lo inaugure este gobierno o el que sea. Insisto, me alegro que el gobierno provincial tome el tema, pero me preocupa que no se hable de los servicios básicos. El Hospital Sur y los rosarinos no resisten más desilusiones.” agregó el presidente del Bloque Justicialista en el Concejo.

La preocupación por avanzar con el Hospital Regional Sur no es casual. Los frecuentes actos de vandalismo contra la obra pusieron de nuevo en la discusión pública el destino del proyecto. A su vez, en un momento de fuerte presión sobre la salud pública, mantener este espacio ocioso impide enfrentar una demanda creciente en la ciudad.

Cavatorta además se refirió a la situación de tensión que vive la salud pública local: “Por la situación económica la salud pública está al límite en Rosario. Los que tenían prepaga se pasan a la obra social si pueden. Y con los despidos y la falta de trabajo, los que tenían la obra social están yendo al hospital público o al centro de salud. Lo que le va a dar más seguridad al hospital es que se termine la obra, o al menos una primera etapa, pero que se termine algo. Que ahí haya seguridad policial fija, videovigilancia y movimiento de gente es una manera de cuidarla más y mejor. Nosotros tenemos una propuesta. Se la presenté a la anterior gestión provincial y reclamé las obras de cloacas y factibilidad de la EPE. Si no van a hacer las cloacas este año, hagamos una primera etapa con biodigestores y terminemos una guardia de emergencias que es lo que más piden los vecinos del sur de Rosario y un centro moderno de rehabilitación de adicciones que no hay en la ciudad. Insisto, todos los gobiernos provinciales pasados tienen un grado responsabilidad de que la obra siga esperando, pero basta de cáscaras vacías e inauguraciones de la nada misma. Hagamos las cosas bien y si no, cedan la obra al municipio que hacemos una guardia con consultorios externos bien en el sur y un centro de salud mental mientras se terminan las cloacas. Después de tantas demoras, desilusiones y falsas promesas, la gente prefiere algo a nada.” concluyó el concejal Lisandro Cavatorta.