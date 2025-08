El edil, actual presidente del bloque justicialista en el Concejo Municipal, reclamó nuevamente por el estado del Parque de la Arenera, en la zona de Francia y el río, donde el pasado sábado fue encontrado sin vida Adrián Romani, tras caer al agua mientras pescaba con su padre y amigos.

“En el proyecto original se contemplaban varias pasarelas con barandas también sobre la barranca, más señalética e iluminación. Faltan todas las pasarelas, todos los caminitos de la barranca. Queremos saber por qué no se hicieron como estaba proyectado. Y también por qué no se las exigieron. Hoy lamentamos una muerte por la actitud de los privados que nunca terminaron la obra y por la inacción del Estado municipal, que no pudo, no supo o no quiso resolver esta situación irregular ”, afirmó.

Cavatorta recordó que la obra, a cargo de la empresa constructora de las Torres Maui como compensación por las excepciones urbanísticas concedidas, “se demoró años en su finalización y, cuando se inauguró, no coincidía con el proyecto original acordado”. “No lo digo ahora: lo reclamé hace 8 años con Bótelos, está en YouTube, lo pueden mirar”, agregó.

El proyecto original contemplaba dos compromisos clave. Por un lado, mejorar el espacio público del Parque de la Arenera con un balcón al río, seguro y accesible, con pasarelas, barandas, señalética clara e iluminación. Y, por otro lado, ejecutar la obra en plazos razonables, bajo la supervisión del Estado municipal.

“Nada de eso ocurrió”, sostuvo el edil, quien puso una vez más en discusión el cumplimiento efectivo de las compensaciones urbanísticas que deben realizar las empresas constructoras y el consiguiente control del Municipio. “¿Se hacen? ¿Se terminan? ¿Se cumplen los plazos? Si el Municipio no controla ni hace cumplir, las consecuencias son estas. Hoy se observa que no se han hecho las obras previstas. Si se hubiera terminado como estaba proyectado, esta y otras tragedias en el mismo lugar no hubieran ocurrido”, insistió.

En este marco, Cavatorta presentó un pedido de informes al Ejecutivo municipal para conocer por qué la obra de compensación no coincide con lo establecido inicialmente y qué controles se ejercen sobre otros convenios similares.

“Por supuesto que queremos trabajo y desarrollo en la ciudad, pero también queremos que cada uno cumpla su parte, en tiempo y forma. Y que la Municipalidad controle, haga cumplir y, si no, castigue. Lo que pasó acá se repite en otros edificios de Rosario”.

“Rosario es una ciudad de contrastes: hay gente que viene a pescar para comer a metros de los edificios más lujosos del país. En este caso, hubo una imprudencia al ingresar a un sector no habilitado para la pesca, pero esa conducta se repite porque no existen las obras, las barandas ni la señalización que desalienten y adviertan del peligro. La responsabilidad última es de quienes debían garantizar un espacio seguro y cumplir con las obras comprometidas. Cuando eso no sucede, el riesgo se multiplica y las tragedias se vuelven inevitables”, concluyó Cavatorta.