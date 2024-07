“Fuimos escuchados. Nación Servicios aumentó el tope de saldo en la tarjeta SUBE a partir de hoy” dijo Cavatorta. “Hace 3 meses presenté un expediente en el Concejo y reclamamos ante Nación para que se aumente el saldo en la SUBE. Con los aumentos de pasaje de colectivo del mes pasado, los rosarinos debían cargar la tarjeta cada 3 días aproximadamente, ni hablar los que tenían usar el transporte interubano, mientras que en Capital Federal y el AMBA la carga les duraba 23 días.”

El tope de saldo de la tarjeta SUBE era de $9900. Con la puesta en marcha de la ampliación, ahora se puede cargar hasta $40000. “Reclamé personalmente ante la Secretaria de Transporte, presenté un proyecto en el Concejo que se aprobó por unanimidad, el gobierno nacional entendió el problema y logramos que se aumente el tope.”

Teniendo en cuenta la quita de subsidios al interior por parte de gobierno nacional, el incremento de los costos y el aumento del pasaje, el transporte público continúa acumulando problemas. “Seguiremos reclamando por el retorno de los subsidios para el transporte del interior del país, se amplió para AMBA y directamente se eliminó en las provincias. Tenemos una propuesta para hacer, creemos que hay que subsidiar a la demanda, hay que seguir fortaleciendo la SUBE que trajimos a Rosario con el Ministro Giuliano. Hay que crear una nueva tarifa para los trabajadores en relación de dependencia y para los monotributistas de las categorías más bajas. Hoy las y los trabajadores no tienen ningún beneficio en su pasaje de colectivo. Hay que hacerlo. Porque no se trata de pagar menos de lo que vale el colectivo ni regalar plata a nadie, se trata de mover la economía de las ciudades. Llevar a la gente a trabajar, a estudiar y a comprar. Para eso se subsidia parte del pasaje en colectivo, no sólo en Rosario o Argentina, se lo subsidia en cualquier ciudad importante del mundo, desde New York, Roma, Sidney o Berlín”, remarcó el presidente del Bloque Justicialista del Concejo Municipal.

“La política tiene que darle soluciones concretas a problemas concretos, solo hay que escuchar a la gente, hablar menos y trabajar más, y eso hicimos. Hoy no vamos a tener que cargar la SUBE día por medio, un problema menos” concluyó Lisandro Cavatorta.