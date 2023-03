En la última sesión, se aprobó por unanimidad un pedido de informes solicitando saber cuál es el estado del tendido de fibra óptica de la Municipalidad. “Cada vez que un vecino tiene un problema, cada vez que una vecina denuncia ruidos molestos al 147, un accidente o un robo, lo que hace que la respuesta del Estado sea más rápida y eficiente es la transmisión de datos a través de la fibra óptica,” señaló el autor del proyecto, Lisandro Cavatorta.

El pasado jueves tuvo despacho favorable en el Concejo Municipal el proyecto solicitando a la Municipalidad información respecto a la red de fibra óptica de la Municipalidad de Rosario y las inversiones previstas.

“Las cámaras de seguridad y la fibra óptica son las dos caras de una misma moneda. La fibra óptica es el medio que transporta las imágenes que capta cada cámara de videovigilancia que hay en la ciudad permitiendo su monitoreo en tiempo real. A mayor tendido de fibra óptica, más amplio es el sistema y más rápida es la respuesta del Estado. Las principales ciudades del mundo así lo han entendido” afirmó el edil.

“No es casualidad que Rosario tenga un sistema de cámaras raquítico. No se invirtió, o se invirtió muy poco en tecnología para la tranquilidad pública y el control del territorio. No solo tenemos poca red de fibra óptica, sino además, la que tiene el municipio, no está́ ubicada donde existe mayor demanda de control y seguridad, donde hay más violencia y conflictos. Las cámaras de fotomultas no son cámaras de videovigilancia, sólo por el hecho que las primeras se colocan según el mapa de accidentes de tránsito mientras que las de videovigilancia se instalan según el mapa del delito. No son lo mismo".

Si la velocidad es mayor, la respuesta es más rápida. Al respecto, el edil adelantó: “Frente a un delito que se comete, la fibra óptica ayuda a que haya menos impunidad. Cuando hay una emergencia, la fibra óptica ayuda a que las víctimas sean asistidas con mayor rapidez. Eso es concretamente lo que hay que lograr"

“Entre el momento en que ocurre el robo de una cartera o un hecho de vandalismo, y que el operador del centro de monitoreo municipal lo ve en su monitor, pasan milésimas de segundos. Necesitamos que Rosario tenga un eficaz tendido de fibra óptica porque eso nos ayudaría a ver y gestionar más rápido lo que pasa en la calle, ganando tiempo y capacidad de respuesta. Es como con el internet que tenemos en casa: si tengo una buena fibra óptica, si tengo una buena velocidad de conexión, todo es mejor y más eficiente. La fibra óptica es el ferrocarril del siglo XXI, no solo conectando gente, sino también conectando, empresas, industrias, escuelas. La fibra es el vehículo para generar empleo”.

Vale remarcar que, a nivel provincial, existe el programa “Santa Fe + Conectada”, que está conectando más de 365 localidades a través de un tendido de fibra óptica de más de 4000 kilómetros.

“Cuando un Estado quiere invertir para mejorar su capacidad de respuesta y cercanía con los vecinos, lo hace. Con Santa Fe+Conectada ya se está trabajando para llevar red Wi-Fi a barrios populares de Rosario” finalizó el autor de proyecto.