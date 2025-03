El concejal Lisandro Cavatorta compartió sus sensaciones luego del discurso de apertura de sesiones del Concejo que brindó el intendente Pablo Javkin y sostuvo que los escuchó “hablando más como un Ministro de Seguridad contando los logros provinciales que como un intendente haciéndose cargo de la parte que le toca”.

En primer lugar, señaló: “El discurso del intendente me pareció que le habló más a la política que a los vecinos. Muchos mensajes a otros políticos, pero no vi a la gente y sus problemas cotidianos en el discurso. Fue un discurso largo, con muchas obras pormenorizadas, y bienvenidas sean las obras (a Rosario no le sobra ninguna), pero cuando salimos de acá nos encontramos con una ciudad con muchos problemas básicos sin resolver”.

Por otra parte, dijo: “No se nombró a la Secretaría de Control, y poco se habló de los problemas cotidianos de los rosarinos y las rosarinas. Poco se habló de los árboles que se caen en las casas de la gente, de los baches que te rompen el auto, de las pocas frecuencias de colectivo, de lo sucias que están nuestras calles y veredas. Mucho 911 y poco 147, o nada, directamente no lo nombró”

Así mismo, Cavatorta mencionó: “Tampoco nombró al presidente. No hay un solo reclamo, un solo pedido, a Nación. Que nos sacó todo lo que nos podía sacar. Me hubiera gustado que reclame también los fondos que se recortaron, las obras nacionales que se paralizaron, los trenes que dejaron de funcionar, o las viviendas que no se construyeron”.

Por último, sostuvo: "A veces, lo veo al intendente contándonos mucho la Rosario que se viene, la Rosario que se imagina que es, o la Rosario que a él le gustaría que sea, pero cuando salgo a la calle no la encuentro. Creo que hay mucho discurso de la ciudad ideal, porque no sufre los problemas de la ciudad real."