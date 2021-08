Acompañado por el Gobernador Omar Perotti, Lisandro Cavatorta presentó la lista de precandidato a concejal por “Hacemos Renovación Rosario” en el Parque Regional Sur, a metros de las cascadas del Arroyo Saladillo.

Con respecto al lugar elegido para la presentación, explicó: “Elegí este parque porque es un lugar simbólico, es uno de los límites de la ciudad, una zona históricamente postergada por los ejecutivos municipales desde hace muchísimos años”.

A la vez, señaló: “Las cascadas ya no están más en el lugar central del Parque Regional, nuestros padres y abuelos visitaban este parque para disfrutar de las cascadas, pero ya no están más en esta zona, pasaron de largo como hace muchos años se nos están pasando de largo las oportunidades en Rosario”.

“Y eso hay que cambiarlo, tenemos que dejar de administrar la ciudad y empezar a transformarla. Yo no quiero ser la voz de Rosario, porque los problemas no hacen falta contarlos, a los problemas hay que sentirlos y gestionar soluciones”, mencionó Cavatorta.

Por otro lado, manifestó: “Queremos una Rosario que genere empleo genuino que iguale las posibilidades de la gente. Si no empatamos oportunidades, si no salimos todos desde la misma línea de partida, la carrera siempre la van a ganar los mismos; es fundamental cambiar la matriz productiva de la ciudad, los parques industriales no solo tienen que instalarse en las localidades vecinas, también tienen que instalarse en Rosario; hace muchos años que la ciudad no asume el rol estratégico y geográfico que tiene que tener”, remató el precandidato a concejal de “Hacemos Renovación Rosario”.

En tanto, el gobernador Omar Perotti, expresó: “Es una alegría enorme estar acompañando a Lisandro Cavatorta, a Julia Irigoitia y todos los integrantes de la lista, con la satisfacción plena de que Lisandro haya asumido este desafío. Lisandro tiene una sensibilidad diferente para abordar los temas, no era alguien que preguntaba cosas comunes, se notaba que era alguien que iba más allá; tiene un interés no solo por la noticia, sino por cómo se resuelven las cosas, y eso es lo que necesitamos, alguien que sienta los problemas como propios”.

“Necesitamos integrantes en la Provincia y en la ciudad de Rosario con esa vocación, concejales a los que les pueda dar herramientas para ayudar a resolver lo que la gente le está planteando. Antes de hablar, hay que saber escuchar, y Lisandro durante muchos años recorrió todos los barrios escuchando a los vecinos. Creo profundamente en gente nueva con compromiso y conocimientos, y esto es lo que estamos expresando con Marcelo Lewandowski como precandidato a Senador Nacional, Roberto Mirabella como precandidato a Diputado Nacional, y Lisandro Cavatorta como precandidato a concejal”, concluyó Perotti.