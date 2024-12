“Hace tres meses decíamos, junto al ex ministro de Transporte, Diego Giuliano, que lo raro sería que el año termine y el tren esté funcionando. Hoy está sucediendo. El tren Rosario - Cañada a Gómez suspendido y con mucha incertidumbre sobre su futuro” agregó Cavatorta.

“Hace seis meses decíamos que la obra del Monumento este gobierno no la iba a terminar y hoy sigue esperando. Hace casi un año decíamos, que a menos que pongan un peaje en el puente Molino Blanco, el gobierno nacional no iba a terminar las obras de las cascadas del Saladillo. Bueno… el peaje lo van a poner pero solamente para cortar los yuyos y mantener la Circunvalación.”

El ramal Rosario - Cañada de Gómez se reinauguró en el mes de agosto del 2022. Tras varios meses de romper récords de venta de pasajes, comenzaron los problemas. La falta de financiamiento por parte del gobierno nacional, las suspensiones repentinas del servicio y la incertidumbre de los pasajeros llevaron a que agosto de este año fuese el mes con menos venta de pasajes.

“Por eso le pedimos al Intendente escuchar su voz, no se ha expresado sobre el tema. Un ramal de pasajeros que peligra como el Retiro - Rosario y uno que está parado hace 20 días como el Rosario - Cañada. Ambos ramales traen turismo, estudiantes y trabajadores a Rosario. Queremos saber cuál es la opinión del Intendente al menos, que nos ayude a reclamar juntos ante el gobierno nacional y entre todos busquemos alternativas. El Concejo nos acompañó en nuestro reclamo, queremos que el Intendente también haga lo mismo. O al menos conocer su opinión. El año pasado eran reclamos mensuales al gobierno nacional para pedir aumentos del subsidio al transporte publico de pasajeros. Este año, donde los subsidios al interior son nulos, todavía no escuchamos su voz con respecto a un ramal que hace 45 años no existía y que hoy traía y llevaba trabajadores de ocho localidades del sur de la provincia”, concluyö Lisandro Cavatorta.