“La situación de los trenes de pasajeros y el transporte público de colectivos en Rosario y la región hoy me da mucha tristeza, preocupación y hasta bronca. Porque más allá de las ideas, los modelos económicos y lo que cada gobierno cree, si seguimos destruyendo lo que hace el otro, nos va a seguir costando mucho salir adelante. Y abandonar las políticas de inversión, dejar de mantener y seguir mejorando los servicios de trenes de pasajeros, no sólo es empeorar la prestación del servicio, no sólo es detener las ruedas, es hacerlas retroceder hasta pararlas. Ni hablar de lo riesgoso que puede ser para el usuario”, indicó el concejal Lisandro Cavatorta.

Del encuentro, realizado en el Concejo Municipal, también participaron el Senador Nacional Marcelo Lewandowsky, el Diputado Provincial Miguel Rabbia, el intendente de Funes Roly Santacroce, la concejala y ex intendenta de Cañada de Gómez Stella Clerici, miembros de la Asociación Amigos del Riel y de la multisectorial por la defensa del transporte público, además de concejales y concejalas de Rosario.

En las últimas semanas fue nuevamente noticia el deterioro del servicio de trenes, tanto regional como de larga distancia. En lo que va del mes de agosto, el recorrido Rosario-Cañada de Gómez sólo funcionó durante cinco días. Y, lo que es más preocupante, no existe aún ninguna fecha confirmada para que vuelva a circular. Esta formación fue puesta en funcionamiento tras más de cuatro décadas de paralización en agosto de 2022. Requirió una inversión de más de 1000 millones de pesos y estuvo impulsada por el entonces Secretario y luego Ministro de Transporte de la Nación Diego Giuliano.

Sobre esto, mencionó Giuliano: “Deberíamos estar discutiendo cuál es el próximo ramal, que podría ser San Lorenzo o San Nicolás. La cancelación del fondo compensador del transporte del interior se empieza a notar: suben las tarifas y se deterioran los servicios. Es un círculo vicioso. En vez de eso, estamos discutiendo si vuelve o no a andar el tren”.

Desde la asunción de la nueva gestión nacional, aumentaron los problemas en los servicios de trenes. El cierre de la boletería en la localidad de Cañada de Gómez, la dificultad para comprar pasajes en la página web, las reprogramaciones y suspensiones sin previo aviso y la afectación de las locomotoras a otros trayectos, da cuenta de ello..

“Los trenes de pasajeros están muy lejos de ser el pasado. Son el presente y sobre todo tienen que ser el futuro del transporte masivo de personas. Así es en el mundo desarrollado y así es en las grandes metrópolis de Europa y Estados Unidos. Los problemas que hay hoy, no pasaban el año pasado, es más, cada vez más gente se subía al tren”, aseveró Cavatorta.

De la actividad también participó el Intendente de Funes, quien expresó, entre otras cosas, que durante mucho tiempo se produjeron numerosos accidentes en la autopista, y el tren logró reducir considerablemente los índices de estos siniestros viales.

Pese a este lugar estratégico que se le asigna en el mundo a la conexión ferroviaria, hoy volvemos a asistir a su abandono. El tren que une Rosario con Retiro es una prueba de ello. Sus usuarios resaltan el deterioro de las butacas tanto en primera clase como en pullman, la falta de cuidado de las instalaciones y la ausencia en algunas situaciones de insumos básicos como papel higiénico o jabón. A esto se suma la suspensión por tiempo indeterminado del servicio expreso. Las quejas también dan cuenta de la rotura de las locomotoras, con el consecuente retraso o suspensión de las formaciones, afectando así la previsibilidad en el horario de salida o llegada de los pasajeros.

“Mejorar, invertir, desarrollar la conexión Rosario-Retiro y volver a poner en marcha el tren Rosario-Cañada de Gómez después de 45 años, fue muy importante para los vecinos de Rosario y la región. El año pasado hubo record de pasajeros en la conexión Rosario-Retiro y los de Cañada-Rosario no paran de crecer. Es más, en octubre y por pedido de los usuarios, se agregó una nueva frecuencia a Cañada de Gómez. Hoy ambos servicios están siendo amenazados por el gobierno nacional en un plan para vaciarlos, paralizarlos, generar problemas en el servicio y así enojar al pasajero para hacer más fácil su paralización. Esa es la realidad desde el 10 de diciembre y ese es el objetivo del gobierno. No tengo dudas”, concluyó el edil.