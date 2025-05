El concejal Lisandro Cavatorta presentó un proyecto para que el municipio ponga a disposición de los rosarinos, un mapa interactivo donde los vecinos puedan denunciar, con fotos y direcciones, baches, veredas rotas por el arbolado público, falta o rotura de luminarias y los reclamos hechos al 147 que continúan sin solución. “La muni nos pide que escrachemos a vecinos que cometen infracciones, nosotros proponemos que también los rosarinos podamos reclamar de la misma forma al municipio”, afirmó el edil.

Cavatorta se refiere a la medida tomada por la gestión municipal, que desde abril habilitó en la página rosario.gob.ar, una sección donde los vecinos de Rosario pueden denunciar infracciones de tránsito de forma online. “Esta medida muestra que la gestión no está a la altura de la ciudad. El Municipio no tiene la capacidad de dar respuesta a lo que los vecinos necesitan, y por eso les pide a los rosarinos que hagan el trabajo que la gestión debería hacer”

El edil defendió la necesidad de crear un mapa interactivo. “Si la gestión no responde en tiempo y forma a los reclamos, los vecinos tienen que tener una herramienta para llamarle la atención al intendente. No tiene sentido llamar al 147 y no recibir respuesta, o que la respuesta no se verifique en la calle. Lo que necesitamos es resolver los problemas que sufren a diario los rosarinos”.

El mapa interactivo que propone Cavatorta, permitirá que se puedan subir fotos, direcciones, consultar por gestiones y números de reclamos hechos al 147 o solicitar cualquier tipo de información. Este proyecto se pensó en contraste con el sistema de denuncia implementado por el Municipio, que según el concejal, busca desligarse del problema y no abordarlo.

“A veces parece que el intendente ya no tiene ganas de gestionar. La política no puede tirarle los problemas a la gente y lavarse las manos. Hay que moverse, los rosarinos necesitan soluciones"

La propuesta de Cavatorta forma parte de una serie de proyectos presentados en el Concejo Municipal durante los últimos meses, que buscan facilitar y mejorar el uso del espacio público, como la incorporación de camiones para bacheo express o la instalación de baños en los parques de la ciudad.

"Nuestra ciudad es un lugar hermoso, que tiene un potencial enorme. Es una pena que la gestión desaproveche todo lo que los rosarinos tienen para dar. Necesitamos urgentemente recuperar y mejorar los espacios públicos, que hoy están desatendidos y no le sirven a la gente común"