A pocos días de la elección de concejales en Rosario, el actual edil y candidato a renovar su banca, Lisandro Cavatorta, salió al cruce de quienes “descubrieron los problemas de la ciudad desde un estudio de televisión o siguiendo indicaciones de Buenos Aires”. En particular, apuntó contra el postulante de La Libertad Avanza, Juan Pedro Aleart: “Vos lo ves y se nota que está leyendo o que le dicen lo que tiene que decir. No tengo nada personal contra Juan Pedro, pero nuestros representantes no pueden repetir un libreto escrito en Buenos Aires”, afirmó.

Cavatorta recordó su trabajo en el histórico ciclo televisivo Bótelos, desde donde fue uno de los primeros en visibilizar el avance del narcotráfico en Rosario. “Los problemas de la ciudad no se analizan desde un escritorio ni se comentan desde un set de TV. Se viven en la calle, con la gente que los sufre”, señaló. “¿Dónde estaban cuando, con mi equipo, recorríamos el mapa del delito en la ciudad? ¿Qué hacían cuando, hace 15 años, les advertíamos a Fein y a Bonfatti que el narcotráfico se estaba metiendo en Rosario?”, se preguntó.

Cavatorta nombra uno de los hechos que marcó su carrera periodística: la investigación de una de las bandas narcos que supo tener en vilo a toda la ciudad. “El trabajo que hacíamos me llevó a muchos lugares peligrosos de Rosario, y también estuve en el lugar donde operaba la banda más violenta de la ciudad”, relató. En ese punto, volvió a cargar contra el candidato de La Libertad Avanza: “Mientras Juan Pedro estaba en un estudio de TV, con mi equipo estábamos filmando donde las cosas realmente pasaban”.

Bótelos fue un ciclo que estuvo 22 años al aire, reconocido por su cercanía con los vecinos y su mirada crítica de la política. “Como concejal seguí haciendo lo mismo: no me alejé de las calles porque ahí están los problemas reales. Y voy a seguir estando, como todos los días. Como toda la vida”, concluyó Cavatorta.