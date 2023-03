La precandidata a presidente por la Coalición Cívica, Elisa Carrió, anunció que su partido no integrará el denominado “Frente de Frentes” porque hay “complicidades” de dirigentes de ese espacio con "sectores del narcotráfico y del lavado de dinero".

La declaración se da en un momento especial: se espera que en los próximos días el expresidente, Mauricio Macri, presente en Rosario su libro "Para qué".

De todas maneras, Carrió no apunta contra todos dentro de ese armado opositor. Según publica Infobae, desde su entorno desvincularon de las acusaciones a la senadora Carolina Losada y al intendente de Rosario, Pablo Javkin. Por lo que sus dardos parecen apuntar, otra vez, al exministro de Seguridad Maximiliano Pullaro.

"Es imposible integrar el Frente de Frentes y mantener una vieja complicidad que destruyó a Santa Fe, más allá del costo político que haya que asumir”, afirmó Carrió. "Hay que limpiar la Provincia y eso no se puede hacer con los mismos que fueron parte de los problemas que hoy tenemos”, agregó.

Por su parte, la exdiputada Lucila Lehman, referente de Carrió en Santa Fe, sostuvo: "Hay sectores que han gobernado la provincia que son responsables de que se haya instalado el narcotráfico en nuestro Santa Fe”.

No es la primera vez

Carrió ya había apuntado contra Pullaro el año pasado: "Nunca voy a estar con ese señor Pullaro, no sé ni quién es ni me importa. Juntos por el Cambio es de todos. Nosotros no vamos a jugar con los responsables del narcotráfico. O Santa Fe enfrenta al narcotráfico o se terminan los santafesinos".

En esa ocasión también había cuestionado al exgobernador Antonio Bonfatti: "O sos ciego o sos cómplice, y yo elijo que sean cómplices. Posiblemente Binner, que era una buena persona, fue ciego pero Bonfatti no",

"Hoy los que critican (al gobierno de Omar Perotti) parece que se bañaron en agua bendita cuando fueron parte de pactos con el narcotráfico", había dicho Lehman el año pasado.